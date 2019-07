- Krabben vil etablere seg helt sør til Trøndelag

En fersk forskningsrapport slår fast at kongekrabben vandrer sørover i et tempo langt over det forskerne hadde forventet.

Kongekrabben vil i nærmeste fremtid etablere seg i Altafjorden, Lyngenfjorden, Ullsfjorden, Balsfjord og Malangen, slår Nofima fast i en forskningsrapport som ble klar før ferien.

Kongekrabben har stor vandringsvilje, gjerne flere kilometer om dagen. Det viser seg også at den kan vandre i grupper og vil etablere seg i dype og kalde kystområder, som fjordene i Troms.

Nofima-forsker Sten Siikavuopio er en av forskerne bak forskningsrapporten.

- Vandringen skjer litt fortere enn mange hadde forventet. Den vandrer temmelig lange avstander, og gjerne flere kilometer om dagen, sier Siikavupio i en pressemelding fra Nofima.

Den ideelle temperaturen for kongekrabben er tre grader, men den klarer seg godt i temperaturer på mellom 8 og 12 grader. Derfor kan den trekke inn i dype fjorder i kalde kystområder.

Med vandringsvilje og hun-krabber som kan legge mellom 250.000 og 500.000 egg, kan spredningen inn i nye fjorder gå raskere enn før antatt.

Forekomst av kongekrabbe i norske farvann ble første gang dokumentert i 1977. I 2018 ble det fisket 2310 tonn kongekrabber til en fangstverdi på 391 millioner kroner. Det er allerede betydelige fangster av kongekrabben i Nord-Troms, blant annet i Kvænangen og Karlsøy.

Siikavuopio blir ikke overrasket dersom det kan fiskes etter kongekrabbe helt ned mot Trøndelag i løpet av noen ti-år.

Akvaplan Niva har hatt prosjektledelsen for studien som er finansiert av Regionale forskningsfond Nord. Rapporten heter «Kongekrabbens vandring fra øst mot vest i Nord-Norge». I arbeidet er det blant annet brukt fangstdata fra 2000 og fram til 2018. I 2008 ble det utenfor kvoteregulerte området fritt fiske etter kongekrabbe. Dette ble gjort for å hindre videre spredning, men fangstdata indikerer at krabben har vandret videre og etablert seg i nye kystområder.

Kongekrabben vi har langs kysten er rød kongekrabbe som er en av frem arter tilhørende familien Lithodidae. Det er en kaldvannsart som foretrekker temperaturer fra 1 til 7 grader. Voksne kongekrabber tåler temperaturer helt fra -1,6 grader til 18 grader. Arter holder seg på dyp fra 5 til 400 meter avhengig av alder og årstid.

Kongekrabben er blitt fanget i Peter den Stores Bukt, Japansjøen og ved Kamtchatka-kysten og Okhotskhavet. I Norge er det også kjent som Kamtchatka-krabbe. Kongekrabben ble først forsøkt satt ut i Barentshavet i 1930-årene av russiske forskere, men de mislyktes. I 1961 ble den satt ut i havet nær Murmansk.