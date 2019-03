Krabber oppover

Sjømatbedriftene og Råfisklaget gjennomførte prisforhandlinger i dag.

Foto: Jan Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag

Prisen for taskekrabbe øker fra 11 til 12 kroner, og kamskjell økes fra fra 20,25 til 23 kroner. Det er utfallet etter at Sjømatbedriftene og Norges Råfisklag i dag møttes til sine årlige prisforhandlinger i Trondheim.

- Kamskjellmarkedet er bra, og vi anser at også markedet for krabbe er bra, spesielt for eksport. Vi har fått inn 20 nye båter i fisket i fjor, og vi håper det styrker grunnlaget for å opprettholde mottaksstrukturen for taskekrabbe, sier fagsjef i Sjømatbedriftene, Jurgen Meinert.

Han sier den største økningen i kvantum i fjor skjedde på Helgeland, og at den totale mengden taskekrabbe økte fra 3.900 tonn i 2017 til 4.700 tonn i 2018.

- Det er en pen økning, og når prisen nå øker kan det jo stimulere til at flere deltar, sier Meinert.