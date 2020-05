- Krabbevedtaket er et overtramp

Øst-Finnmark Regionråd er svært overasket og uenig i vedtaket fra Næringskomiteen på stortinget, som åpner opp for att alle fiskere i fra Finnmark, utenfor det kvoteregulerte området, nå slippes inn det kvoteregulerte fiske.

Dette er et overtramp mot de som har forventninger til en forutsigbar fiskeripolitikk og forutsigbarhet for sine investeringer. Fiskere i Øst- Finnmark har gjort investeringer basert på regimet som er gjeldende. De fortjener ikke at et dokument 8 forslag skal endre deres rammebetingelser over natten.

Argumentasjonen som brukes gjør at det nå banes vei for at alle fiskere fra hele Norge kan delta i det kvoteregulerte fiske. Dette fører til at verdien i krabbefiske svekkes og gjør at de som til nå har blitt kompensert for ulempene, kun står igjen med de negative konsekvensene.

Øst-Finnmark Regionråd gav i høst inn svar på høringsnotat til Fiskeridirektoratet for fremtidig forvaltning av kongekrabberesursen. I vårt høringssvar til direktoratet sto det blant annet:

«Øst-Finnmark Regionråd ber om at fiskerne som fisker innenfor det kvoteregulerte området får en større forutsigbarhet i kongekrabbeforvaltningen. Det bør ikke slippes inn flere inn i det kvoteregulerte fisket uten at det er blitt gjort en grundig undersøkelse av ressurser og konsekvenser.

Havforskningen bør sette i gang en bredere undersøkelse der man vurdere om resursen av krabbe er så stor i Vest-Finnmark at grensen for kvoteregulert fiske flyttes til grensen mellom Troms og Finnmark. Når den undersøkelsen er klargjort kan man ta opp til ny vurdering om å inkludere alle fiskerne i det kvoteregulerte fiske».

Vi kan ikke registrere at det foreligger noen ny kunnskap som gjør at man må endre eksisterende regulering nå. Vi ber derfor storting og regjering om å tenke seg godt om før dette vedtaket settes ut i livet. Å endre spillereglene over natta er ikke en kunnskapsbasert forvaltning verdig og virker useriøst.

Vi ber derfor våre politikere i regjeringsapparatet støtte mindretallets vedtak som baserer seg på en kunnskapsbasert forvaltning av kongekrabbefiske.