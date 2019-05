Kraftig hopp for blåkveita

Minsteprisene for blåkveite øker med nesten ti prosent.

Norges Råfisklag og fiskeindustrien ble tirsdag enige om nye minstepriser for vår- og sommersesongen. Resultatet innebærer en økning i minsteprisene for følgende arter; blåkveite, flekksteinbit, gråsteinbit og rødspette, skriver Råfisklaget i en pressemelding.

Det ble også foretatt en mindre justering i den dynamiske minsteprismodellen for hyse, hvor avstanden ned til den minste vektklassen for hyse økes med 75 øre. Dette innebærer at avstanden mellom den største og den minste vektklassen for hyse nå er kr 7,75 og kr 4,00 for henholdsvis snørefanget hyse og hyse fanget med andre redskaper.

Minsteprisene for torsk og sei var ikke tema under dagens drøftelser og følger av de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som framgår på www.rafisklaget.no. Detaljer om øvrige minstepriser framgår av samme oversikt.

Endringer i minsteprisene for fisk fra og med mandag 6. mai 2019:

Blåkveite over 2,4 kg, rund kr 24,50 (+ kr 2,00)

Blåkveite 1,2 - 2,4 kg rund kr 23,50 (+ kr 1,80)

Blåkveite under 1,2 kg, rund kr 22,00 (+ kr 2,40)

Blåkveite over 2,18 kg, sløyd med hode kr 26,95 (+ kr 2,15)

Blåkveite 1,09 - 2,18 kg, sløyd med hode kr 25,85 (+ kr 2,05)

Blåkveite under 1,09 kg, sløyd med hode kr 24,20 (+ kr 2,70)

Flekksteinbit over 3,0 kg kr 14,00 (+ kr 1,50)

Flekksteinbit 1,0-3,0 kg kr 12,50 (+ kr 1,50)

Gråsteinbit over 3,0 kg kr 11,50 (+ kr 0,50)

Rødspette over 650 g kr 10,50 (+ kr 1,50)

Rødspette under 650 g kr 9,50 (+ kr 1,50)