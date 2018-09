Kraftig reaksjon på kvotekutt

- Fiskerinæringen kan ikke godta et så kraftig kutt i kvoten. Nå bør kyststatene kreve en ny gjennomgang og revisjon av metodene som ligger til grunn for rådet, sier Fiskebåt-direktør Audun Maråk etter at ICEC har foreslått et kutt på 42 prosent i makrellkvoten.

Foto: Paul-Gustav Remøy, Fiskebåt

Det er det internasjonale havforskingsrådet ICES som i dag har lagt fram sine råd for makrellkvotene for 2019. For 2018 var ICESs råd at det er forsvarlig å fiske opptil 550 948 tonn makrell, en nedgang fra året før. Kvoterådet for 2019 er sett til 318. 403 tonn. Dette er ned 42 prosent sammenlignet med rådet for 2018.

- Den kraftige nedgangen i gytebestanden har ikke noen troverdighet. Inntil rådgivingen og metodikken er kvalitetssikret bør kyststatene fastsette ei kvote basert på de siste års rådgiving, sier Audun Maråk, adm.dir. i Fiskbåt.

Har bedt om stans

Fiskebåt har sammen med de andre næringsorganisasjonene, nylig sendt et brev til Havforskingsinstituttet, der det blir bedt om at en ser bort fra kvoterådet for 2019, siden usikkerheiten er så stor. Dette blir til ein viss grad imøtekommet fr havforskarane.

Dette er positive signal fra HI, mener Maråk.

- Jeg noterer at også HI kommenterer usikkerheiten i kvoterådet, og indikerer at bestanden har en høyere bestandsnivå enn det som blir lagt til grunn i ICES sin tilråding. Jeg kan ikke hugse at HI noen gang tidigere har distansert seg fra rådgivingen på en så klar måte, sier Maråk.