Kranbommen og en av båtene har falt av

Den største båten som sto på dekket til det drivende lasteskipet har falt av. Det er fortsatt risiko for at skipet kan kantre og gå ned.

Kystverket har publisert bilder fra sitt overvåkningsfly som viser at den største av båtene på dekket til «Eemslift Hendrika» har løsnet. Bildet viser at båten mest sannsynlig også har tatt med seg bommen på den ene av skipets to kraner.

Skipet har fortsatt stor slagside, og KV Sortland arbeider nå med å sikre skipet så godt som mulig.

Se flere filmer fra aksjonen hos Kystverket.no

Servicebåten som har falt av dekket flyter og ligger et par nautiske mil unna det drivende lasteskipet. Man vil gjøre forsøk på å berge denne også.

Rederiet lager ifølge Kystverket en plan for berging, og Kystverket har purret på tiltakene. Det er forventet at disse er på plass i løpet av tirsdag. I tillegg har Kystverket iverksatt egne tiltak for at skipet ikke skal komme inn til kysten.

Hovedfokuset er å stabilisere skipet slik at det ikke synker, og passe på at oljen ikke slippes ut i havet, skriver Kystverket på sine hjemmesider.

Værforholdene er fortsatt krevende, med opptil 15 meter høye bølger og kraftig vind.

Eemslift Hendrika har omtrent 350 tonn tungolje og 50 tonn diesel ombord.