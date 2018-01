Krever å bli hørt direkte

Fiskarlaget Nord er ikke fornøyd med å bare si sin mening gjennom hovedorganisasjonen. Laget krever nå status som egen høringsinstans for saker som angår hav- og kystflåten.

Kravet fremkom i et brev til departementet 6. desember. Her slår Fiskarlaget Nord fast at de mener det har stor betydning for lagets innflytelse å befinne seg på listen over de nær 50 offisielle høringsinstansene som mottar offentlige utredninger og lovendringsforslag.

I brevet viser daglig leder Jon Erik Henriksen til den etablerte ordningen med at et annet av Norges Fiskarlags medlemslag, nemlig Fiskebåt, gjennom flere år har vært egen høringsinstans for saker som angår deres medlemmer.

Les brevet her:

Kort avslag

Men i et åtte linjer langt svarbrev datert 18. desember gjør Fiskeridepartementet det klart at de ikke har tenkt å etterkomme anmodningen. Departementet viser til at Norges Fiskarlag er blant dagens høringsinstanser, og henviser Fiskarlaget Nord til å benytte seg av den samme retten som enhver norsk borger har til å sende inn sine synspunkter dersom de vil ytre egne meninger direkte.

Les avslaget her:

Ikke fornøyd

Men den tilbakemeldingen er Fiskarlaget Nord på ingen måte fornøyde med. Første dag på jobb etter nyttår skrev Jon Erik Henriksen et nytt brev der det blant annet fremgår følgende:

«Vi er noe overrasket over departementets tilbakemelding i saken, og vi kan ikke akseptere at vi som en av landets største og eldste organisasjoner for båteiere og mannskap skal bli betraktet på lik linje med enhver som ønsker å legge inn sine meninger i departementets høringsportal.»

Les tilsvaret her:

Får fordeler

Henriksen ber om at departementet gjør en ny vurdering, og krever at departementet begrunner sitt standpunkt dersom de på nytt skulle komme til å gjøre samme vurdering.

Til Kyst og Fjord sier Henriksen at det er helt naturlig for Fiskarlaget Nord å be om en slik statusheving.

- Vi kritiserer verken Norges Fiskarlag eller Fiskebåt. Vi vil bare at våre medlemmer skal bli hørt på en best mulig måte. Vi vil være på banen, sier daglig leder i Fiskarlaget Nord, Jon Erik Henriksen.

- Hva vil du si til dem som oppfatter dette som en spiss albue inn i organisasjonsdebatten?

- Det vil jeg være uenig i. Vi jobber i tråd med landsmøtets vedtak for å komme til Nord-Norges Fiskarlag. Kravet om å bli høringsinstans må ses på som et tydelig signal om at vi forventer å bli hørt og sett på linje med ethvert annet medlem i Norges Fiskarlag og at vi gjør det vi mener er riktig for å fremme våre medlemmers interesser.

Henriksen opplyser at de har fremmet samme anmodning overfor Fiskeridirektoratet, og at Fiskarlaget Nord fortsatt venter på svar derfra.