Krever at kvoten droppes

Den såkalte Hjeltnes-kvoten får Fiskarlaget Midt-Norge til å se rødt. - Dropp hele kvoteprosjektet, krever fiskerne i regionen.

- Vi har fått mange innspill fra lokallagene i vår region om at vi må få satt foten ned for planene som er i en høringsrunde nå. Samtlige innspill går ut på at vi må fraråde innføringen av en regionalisering av fiskekvoter, slik det foreslås her, sier leder Stig Myhre i Fiskarlaget Midt Norge til Fiskeribladet.

Samstemt med Fiskarlaget Nord

Dermed legger Fiskarlaget Midt Norge seg på samme linje som Fiskarlaget Nord og Nordland Fylkesfiskarlag som tidligere i måneden har hatt distriktskvoten på dagsordenen, og som begge sa blankt nei til prosjektet.

- Vi spør oss om favorisering av et distrikt er veien å gå når vi vet at det ikke bare er deler av Finnmark, men også vårt eget distrikt i Trøndelagsfylkene som har fiskeribedrifter med stort råstoffbehov som ikke blir favorisert, sier Myhre til avisa.

3000 tonn torsk

Det var i slutten av juni at regjeringen lanserte en egen distriktskvoteordning til Mehamn, og som etter hvert har fått navnet Hjeltnes-kvota ettersom Arne Hjeltnes etablering av ny filetindustri i Mehamn var den utløsende faktoren. I begrunnelsen framholdt man at regjeringen tar sikte på å innføre en distriktskvoteordning som skal bidra til å sikre fiskeforedlingsanlegg i små, næringssvake områder som Gamvik kommune.

I forslaget som nå er ute på høring omfatter distriktskvoten 3000 tonn torsk årlig. Ordningen skal gjelde fra 2018 og ha en varighet på to år for hvert distrikt som får kvoten.