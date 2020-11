Krever endringer i ferskfiskordninga

Norges Kystfiskarlag krever endringer i ferskfiskordninga, som sikrer at ordninga ikke stimulerer til et fiske på undermåls fisk eller fisk av redusert kvalitet. - Norges Kystfiskarlag ber om at innblandingen av undermåls fisk i ferskfiskordningen blir kartlagt, etter det som gjennom årlige medieoppslag betegnes som en svært uheldig praksis av en del større snurrevadfartøy i sommermånedene.