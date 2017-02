Krever innsats mot plast

Start gratis mottak av plast fra fiskebåter. Det krever årsmøtet i Miljøpartiet De Grønne i Nordland.

Foto: Lofotens Avfallsselskap

- MDG Nordlands årsmøte oppfordrer alle kommuner med fiskerihavner i Nordland til å iverksette gratis mottak av plast fra fiskebåter. Dette er allerede mulig for enkelte fiskebåter som leverer i havnene i Tromsø, Ålesund og Egersund, skriver partiet i en pressemelding, og fortsetter:

- I tillegg krever vi tre strakstiltak fra nasjonale myndigheter:

• Norge må etablere flere landbaserte mottaksanlegg for innlevering av marint avfall, slik at det kan utnyttes som en ressurs i stedet for å skade miljøet.

• Kommunene må få myndighet til å vedta bot i forsøplingssaker, slik Miljødirektoratet har foreslått.

• Norge må bruke sin rolle i FN til å jobbe for en internasjonal konvensjon mot marin forsøpling.

- Marin forsøpling er et av de største globale forurensningsproblemene vi står overfor. Det ødelegger livet i havet, dyr lider og mikroplast havner til slutt på matfatet til mennesker. Det er påvist store mengder marint avfall langs hele norskekysten og på Svalbard. Mye av dette er plast. Det meste har opprinnelse fra landbasert kilder, men mye stammer fra fiskeflåten og oppdrettsnæring, som tapt fiskegarn, nøter og tau. I tillegg mottar vi også betydelige mengder langtransportert avfall fra nord-europeiske land og havområder, særlig fra Nordsjøen og Østersjøen, skriver partiet.