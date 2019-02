Krever kontrollører, ikke apper

Bø Kystfiskarlag mener innføringen av krav om bruk av Kystfiske-appen for levering til enkelte anlegg er starten på en uønsket utvikling. Laget mener sågar appen truer sikkerheten om bord.

Foto: Erik Jenssen

Bø Kystfiskarlag behandlet både spørsmålet om innføring av Kystfiske-appen, samt generelle påstander om juks i fiskerinæringa, og fattet følgende vedtak til uttalelse:

«Styret er mot juks og fanteri som foregår i fiskerinæringen, dette jukset kan ikke skje uten at både fisker og kjøper samarbeider om dette jukset. Derfor vil styret se en slutt på medieoppslag der det fremstilles at det er bare fiskerne som jukser, når det i realiteten må være to parter for at dette jukset skal gjennomføres.

Hvordan en skal få en slutt på dette jukset og hva som må gjøres for å få en slutt på jukset er det delte meninger på. Styret og fiskerne krever mer kontroll på kaiene mens myndighetene med fiskeridirektoratet mener alt skal løses med en app.

Styret er gjort kjent med at det nå kreves bruk av app ved levering av fisk til mottaksanlegg som tar i mot rundfisk. Dette er 6 mottaksanlegg som har krav om denne appen. Dette oppfatter styret som en snikinnføring av en app som fiskerne er motstander av.

Styret reagerer negativt hvis det skal premieres med dispensasjon når de samme aktørene har brukt feil omregningsfaktor i flere år og som fiskeridirektoratet har vært fullt klar over skjer.

Styret har gjort vedtak tidligere på høring om kystfiskappen, der styret gikk i mot denne innføringen i sjarkflåten under 13 meter.

Styret begrunner dette med følgende:

Det er snakk om små båter med liten plass og når en driver et fiskeri med fangst av mange arter blir det problematisk for å holde kontroll med hvor mye en har av hver art.

Feiltaksering blir resultatet, og kan da gjøre ærlige fiskere som har fulgt regelverket til kjeltringer.

Tilliten til fiskeridirektoratet er tynnslitt, når fiskerne gir tips om ulovligheter til fiskeridirektoratet får de takk for tipset og så skjer det ikke mere. Men fiskeridirektoratet kan beskylde en hel næring om juks som det passer dem uten at de kan si hvem som jukser og hvor det jukses.

Det er uttalt fra fiskeridirektoratet at de ikke har nok folk til mere kontroll på kaiene. Denne unnskyldningen aksepteres ikke av styret, det er ikke fiskerne og kjøperne som forholder seg til lovverket som skal lide for at ikke fiskeridirektoratet ikke har nok folk. Hvis det er så at bemanningen ute på hvert distriktskontor har minket er det myndighetene og fiskeridirektoratet sitt ansvar å ansette flere folk.

Styret mener også at det ikke tas hensyn til det sikkerhetsmessige ved at fiskere på sjarker skal melde inn fangst på mobil før de ankommer til fiskemottaket. Det er mange plasser langs kysten med kort vei til fangstfeltet og skal en melde inn fangst før ankomst kai, går det utover trygg seilas siden en må få sendt melding om fangst på appen før ankomst. Dette skal gjøres uansett om det er godt eller dårlig vær, være obs på andre fiskefartøy og annet trafikk, iler og fiskeredskaper og holmer og skjær.

Det finnes eksempler på forlis grunnet problemer med innmelding, styret sitter med informasjon om slik hendelse i fjor høst.

Styret mener og krever at det må innføres krav om AIS på alle båter, dette mener styret vil ha en større effekt enn en app. Da kan en se om det enkelte fartøy har vært på havet og fanget fangsten som er seddelført på fartøyet. Argumentasjonen om at kostnadene ved kjøp av AIS er bare tull, kostnadene ved kjøp av ny mobil for nedlastning av app kan bli større.

Styret vil minne om at det er den norsk-russiske fiskerikommisjonen som bestemmer omregningsfaktoren, da blir det feil at det ensidig fra Norge skal være en annen faktor, det er ikke fiskeridirektoratet, kjøpere eller andre som skal avgjøre denne faktoren.»