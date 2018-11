Krever maks 5000 krok

Årsmøtet i Bø Kystfiskarlag følger opp utspillet om sjarkautolinernes fiske nær land, og krever at båtene må utenfor 12-mila eller akseptere bruksbegrensning nær land.

Foto: Erik Jenssen

Bø kystfiskarlag har sendt ut følgende årsmøteuttalelse etter helgas årsmøte:

Årsmøtet har opp gjennom de senere år gjort flere vedtak gjeldene sjarkautolinerne og deres fiske på stasjonære fiskebestander som er saktevoksende arter som lange og brosme blant flere, dette fisket er ikke bærekraftig. Det er også fra lokallaget gått ut i media for å rette fokus på dette fisket uten at restriksjoner på dette fisket har kommet. Her vil årsmøtet poengtere at medlemmene i Bø Kystfiskarlag kommer fra flere kommuner i Vesterålen, ikke bare fra Bø slik det oppfattes fra enkelte. De vedtak som blir gjort av årsmøtet og styret i slike saker som blant annet handler om sjarkautolinere, blir gjort av medlemmer fra flere kommuner i Vesterålen og for disse medlemmene i Vesterålen.

Den kunnskapen som fiskerne har tilegnet seg gjennom generasjoner gjeldende fisket i Vesterålen på de forskjellige artene og når det er sesong for disse må det lyttes til.

Dette fisket har foregått med handegnet line fra de forskjellige fiskeværene. Derfor har områdene hvor det fiskes i hatt perioder med fri for fiskeaktivitet når båtene var på land for egning. Ved bruk av autoline fiskes det hvis mulig for vær og vind 7 dager i uka hele året.

De tilbakemeldinger som medlemmene i lokallaget får fra andre fiskere langs kysten er at de har samme erfaringer gjeldene sjarkautolinere. Områder hvor sjarkautolinere har operert i er nedfisket og forlater områdene slik at den lokale flåten får et ulønnsomt fiske og lokale kjøpere får lite råstoff.

Det er restriksjoner utenfor Vesterålen på den store havgående autolineflåten som må holde seg utenfor 10 n.mil fra 1 september til 30 april.

Det er restriksjoner innenfor fjordlinjene i fjordene i Finnmark her ved krokbegrensning.

Årsmøtet vil poengtere at grensen for hvor effektiv en er i forhold til fiskeressursene er oversteget for lenge siden, derfor må det fisket som utøves være bærekraftig.

Årsmøtet krever at forvaltningen med fiskeridepartementet og fiskeridirektoratet tar grep som beskytter uregulerte arter som lange og brosme og andre stasjonære arter ikke blir nedfisket for det er ingen tjent med. Det må også forskes mer på disse artene fra Havforskningsinstituttet, og det må lyttes til når lokale fiskere advarer mot dette som skjer. De har kunnskapen om fisket i lokalområdene og dette er tilegnet gjennom flere generasjoner.

Årsmøtet gjentar krav om restriksjoner for sjarkautolinere for å bevare stasjonære og saktevoksende arter og at en får et bærekraftig fiske på disse artene.

Årsmøtet krever en grense for autolinere uansett størrelse om det er sjarkautolinere eller havgående autolinere på 12 n.mil hele året utenfor Vesterålen. Innenfor fjordlinjene settes en krokbegrensning på for eksempel 5000 krok i døgnet, dette må gjelde for hele landet ikke bare enkelte områder i landet.

Årsmøtet viser ellers til tidligere vedtak i denne saken gjort av årsmøtet og styret.