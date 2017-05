Krever motor på vikingskip

Sjøfartsdirektoratet krever motor, redningsflåter og varselskilt om nødutganger på vikingskipet «Saga Oseberg». Nå har foreninga tapt halve årsbudsjettet.

Foto: Oseberg Båtlag

Det melder Tønsbergs Blad. Sjøfartsdirektoratet mener kopien av Osebergskipet er et passasjerskip og at formalkravene til flåtegruppen må følges. Hittil har fartøyet vært registrert som fritidsfartøy, men direktoratet mener at så lenge skoleklasser, firmaer og andre passasjerer er med om bord må vikingskipet anses som et passasjerskip. Bakgrunnen er blant annet en ny forskrift om skipsfart som ble iverksatt 1. januar 2017.

Avlyst avtaler

– Vi har allerede avlyst avtaler for 250 000 kroner, det er halve årsbudsjettet vårt. Dette er ganske ille for oss, vi er jo en frivillig forening som ser ut til å gå skikkelig i minus i år, sier høvedsmann for Saga Oseberg, Ole Harald Flåten.

I 2012 ble kopien av Osebergskipet sjøsatt i Tønsberg med kongeparet som vitner. Skipet ble så langt det var mulig bygget på samme måte som i vikingtida og brukes til turer med båtlagets medlemmer, skoleklasser og firmaer eller institusjoner.

– Slik vi tolker dette har vi ikke lov til å dra ut med skipet i det hele tatt, sier Flåten.

- Krever ikke nødutganger

Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Dag Inge Aarhus, sier at direktoratet bare har nevnt motor som et mulig kommende krav i brevet til båtlaget, og ikke krevd nødutganger.

– Vi er klar over at dette er et åpent skip, sier kommunikasjonsdirektøren.

Aarhus sier at bakgrunnen for deres brev er en henvendelse fra Osebergskipets Venneforening. Hensynet til sikkerhet er årsaken til at direktoratet nevner krav om motor, sier han.

– Det vi foreløpig har sagt er at vi trenger mer informasjon før vi kan komme med en konkret vurdering av deres ønske om å føre passasjerer. Det er nettopp på grunn av sikkerhet.

Aarhus presiserer at direktoratet ikke har kommet med et endelig vedtak.

– Kan foreningen dra ut med vikingskipet per i dag?

– Hvis de skal føre mer enn 12 passasjerer må de ha en godkjenning som passasjerskip. Men hvis de skal ha 12 passasjerer eller færre kan de gjøre det uten en konkret godkjenning fra oss.

– I brevet fra dere står det at «fartøyer som fører passasjerer med seil skal ha maskineri som hovedfremdriftsmiddel». Betyr ikke det i praksis at det må settes inn motor i vikingskipet?

– Det kan godt være at det blir resultatet, men foreløpig har vi ikke fattet noe vedtak. Vi trenger mer informasjon før vi gjør det.

Uaktualt med motor

Høvedsmann Flåten sier det er uaktuelt å sette inn motor.

– Saga Oseberg er egentlig en stor robåt, som ble bygget på samme måte som for 1200 år siden. Vi kan ikke ødelegge det ved å sette inn en motor.

Et annet krav han mener blir umulig for foreningen å etterkomme, er nye krav om sertifikat for den som fører båten.

– At man i prinsippet krever tre års fartstid og full dekksoffiserkompetanse for å føre en stor ro- og seilbåt i lukket farvann, er ingen hensiktsmessig forvaltning av hverken sikkerhet eller regelverk.

– Vi har en veldig omfattende opplæring av mannskapet. Vi har alltid med oss en lettbåt som kan dytte skipet og få oss ut av eventuelle vanskeligheter, sier Flåten.

Politikere i Vestfold presser nå på for at næringsminister Monica Mæland skal innføre en ordning som kan gi Saga Oseberg dispensasjon fra reglene. Stortingsrepresentant Anders Tyvand (KrF) har stilt et skriftlig spørsmål som næringsministeren må svare på innen fredag.