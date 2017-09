Krever økte makrellkvoter

Pelagisk Forening krever økte makrellkvoter. - Det er makrell «over alt». Glem tanken på makrell som et sommerlig sørlandseventyr.

Foto: Dag Erlandsen

Det skriver foreningen i et leserinnlegg i Fiskeribladet.

- Mengden av makrell har økt eksplosivt. Havforskerne kommer igjen fra årets internasjonale makrell-økosystemtokt og forteller at det aldri tidligere har vært sett slike mengder makrell, skriver daglig leder Mariann Frantsen og styreleder Jonny Lokøy.

- Glem tanken på makrell som et sommerlig sørlandseventyr. Det er registrert makrell ved Jan Mayen, ved Longyearbyen og i Varangerfjorden. Dette «havets rovdyr i mengder» brer om seg og på sin vei ødelegger den både for seg selv og andre. Når vi nå går inn i perioden da makrellen skal være på sitt feiteste og fineste, så møter vi mager makrell. Det er mer makrell som kjemper om den samme maten på de samme beiteområdene i tillegg til at makrellen bruker mer energi på vandring mellom gyte- og beiteområdene. Havforskningsinstituttet forteller at en fire år gammel makrell i 2005 veide like mye som en åtte år gammel makrell i 2013. Makrellen beiter på egg, larver, yngel og voksen fisk av for eksempel brisling, raudåte, lodde, på sildeyngel og i det samme matfatet som silda.

- I Pelagisk Forening er vi enige i grunnprinsippet om å være føre var, men nå må vi også være etter snar. Makrellkvotene må økes betydelig for å stoppe makrellen fra å ta overhånd. Makrellbestanden holder fram med å øke til tross for at det har vært fisket mer enn det som er anbefalt de siste årene. Nå må man ta hardere i. Det vil komme både makrellen og fiskerne til gode.