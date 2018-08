Krever omgjøring

Nordland fylkes fiskarlag mener denne grafen dokumenterer at det er helt feil å stanse blåkveitefisket kommende fredag.

Foto: Norges Råfisklag

Nordland fylkes fiskarlag mener at omsetningstallene til Norges Råfisklag er de mest korrekte. Den viste at det onsdag kl. 12.00 fortsatt gjensto 629 tonn.

- I dagene fremover er det meldt dårlig vær på kysten av Nord-Norge og aktiviteten de nærmeste dagene vil derfor være sterkt begrenset. Samtidig har flåten en god del stamper ferdigegnet line stående og som de er avhengig av å få brukt opp, skriver fylkeslaget som ber Norges Fiskarlag ta saken videre for å få omgjort stansen.

Fiskarlaget viser til sist uke ble fisket 1008 tonn, mens det de siste 5 dagene kun er fisket vel 222 tonn.

- Nordland Fylkes Fiskarlag mener at foranstående tilsier at gjeldende stoppdato må oppheves og at det settes ny stoppdato 5 dager frem i tid.

- Vi har også registrert at Fiskeridirektoratet mener det må avsettes 200 tonn til bifangst resten av året. Dette er vi uenig i da en slik avsetning burde ha fremkommet av reguleringsforskriften slik at fiskene kunne ha tatt dette med i sine vurderinger med hensyn til utviklingen i fisket. Fiskerne følger utviklingen i fisket tett og planlegger aktiviteten etter det. Å komme helt på slutten av sesongen med å skulle sette av et kvantum til bifangst holder ikke, skriver fylkesfiskarlaget.