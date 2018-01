Krever opprydding i havn

Fylkesmannen i Nordland krever at verkstedbedrifter tar tak når det skal ryddes opp i forurenset havn.

I brev til verkstedsbedriftene Skarvik, Nogva, Marhaug og Lofoten Sveiseindustri i Svolvær heter det man vurderer pålegg om tiltaksplan for opprydding i forurenset sjøbunn, melder Lofotposten på sine nettsider (bak betalingsmur).

Når en slik plan skal gjennomføres, må det foreligge et sett av ulike opprenskningstiltak.

- Utlekking fra land vurderes nå som avklart. Den videre oppfølgingen rettes mot oppfølging i sjø, skriver Fylkesmannen iflølge nettstedet.

Det er konstatert miljøgifter og forurensning av metaller i havna i Svolvær. Til dette faktum har ikke fylkesmannen vurdert bedriftenes ansvar med eventuelle pålegg.

Styreleder Knut Krogstad i Lofoten Sveiseindustri svarer slik på vegne av egen bedrift:

- Dette var virkelig hyggelig melding rett før jul og jeg ser at det vil påføre oss store utgifter, skriver han i et svar til fylkesmannen og viser til skipsverft og ulike virksomheter på Hjellskjæret og i Marinepollen i over 100 år.

- Flere av disse kan ha vært med på å forurense sjøbunnen, skriver Krogstad ifølge Lofotposten.