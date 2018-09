Krever stopp i gift-bruk

Norges Kystfiskarlag krever umiddelbar stopp i bruk av kjemikalier mot lakselus

Foto: Havforskningsinstituttet

Norges Kystfiskarlag fremmer i dag for fiskerimyndigheter og mattilsyn et krav om umiddelbar stopp i bruk og utslipp av kjemiske lusemidler ved oppdrettsanlegg, samt full gjennomgang av eksisterende utslippsregelverk knyttet til lakselus.

Norske fiskere har i lang tid hevdet at bruk av medisiner og kjemikalier mot lakselus i oppdrettsanlegg har påvirket havmiljøet betydelig. Særlig i rekefisket har dette vært svært tydelig. Norges Kystfiskarlag ser det sannsynlig at også mindre skalldyr enn reker dør som følge av utslipp av lusemidler. Vi frykter derfor at neddreping av åte i fjordene gjennom kjemikaliebruk er årsaken til at vi også har hatt en betydelig nedgang på kystnære fiskefelt av beitende hyse, sei og kysttorsk det siste ti-året, selv om flere av bestandene i sin helhet har økt betydelig.

Oppslaget i NRK forleden om resultatene fra IRIS sin underøkelse av miljøeffekter av kjemikalier brukt mot lakselus opprører oss fiskere. Undersøkelsen viser at lusegift er farligere enn antatt. Det hevdes fra forskerhold at «Funnene er alarmerende, og myndighetene bør vurdere å stoppe bruken av hydrogenperoksid». Resultatene er i tråd med våre tidligere erfaringsbaserte bekymringer. Undersøkelsene viser at reker begynner å dø først etter tre dager ved kort tids eksponering av svært fortynnet blanding av hydrogenperoksid. Tidligere undersøkelser viser at skadelige doser av stoffet finnes flere kilometer unna der giften dumpes.

Norges Kystfiskarlag krever at situasjonen tas på høyeste alvor. Det er ikke fornuftig å vente et år på en sluttrapport når forskerne allerede nå, tidlig i undersøkelsene, går ut offentlig med en bekymringsmelding om graverende og overraskende resultater.

Våre krav til myndighetene er: