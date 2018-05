Krever tarestans

Fiskarlaget Midt-Norge reagerer sterkt på at det tråles tare i et område som er stengt for denne typen virksomhet.

Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag

Området ligger ved Nordøyan i Trøndelag, et område som skulle vært skånet for taretråling. Likevel foregår det nå slik tråling her gjennom et forskningsprosjekt.

Fiskarlaget Midt-Norge skriver i et brev til Fiskeridirektoratet at de har blitt kontaktet av fiskere som reagerer sterkt på at det foregår taretråling i et stengt område.

«Dette er et av de viktigste områdene torsken gyter sør for Lofoten, og gytingen pågår fortsatt,» skriver Fiskarlaget Midt-Norge i brevet.

Fiskarlaget Midt-Norge er meget kritisk til at Fiskeridirektoratet har gitt Havforskningsinstituttet (HI) tillatelse til taretråling i området.

Det var etter sterkt press fra Norges Fiskarlag, som viste til trusselen for viktige gyte- og oppvekstområder, at områder rundt Nordøyan ble stengt for taretråling.

- Fiskarlaget Midt-Norge synes det er merkelig at berørte parter ikke har blitt informert om dette prosjektet, og at fiskernes interesser har blitt hørt i denne saken. Det vises til at HI sendte prosjektsøknad til Fiskeridirektoratet 14. august 2017. 31. august 2017 etterlyser HI svar på søknaden. Samme dag får HI tillatelse til å gjennomføre prosjektet uten nærmere betingelser, påpeker daglig leder Marianne Sandstad i brevet.

Fiskarlaget Midt-Norge krever altså at trålingen i området ved Nordøyan i Trøndelag stoppes umiddelbart, skriver Norges Fiskarlag på sine nettsider.