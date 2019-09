Krever vern av torskens gyteplasser

Nordland fylkes fiskarlag mener det må være uaktuelt at det etableres oppdrett i torskens gyteområder.

Etter forslag fra Lurøy fiskarlag fattet årsmøtet i Nordland fylkes fiskarlag et vedtak mot etablering av oppdrettsanlegg i torskens gyteområder.

I uttalelsen vises det til at gyteområder er svært viktige både for rekruttering og styrking av villfiskbestandene. I tillegg er de ofte de beste fiskeplassene. Fiskerne har lenge vært sterkt kritisk til etablering av oppdrett i gyteområder og mener det er viktig at disse ivaretas. Dette synspunktet fremmes til pågående kommunale plansaker og akvakultursaker.

Også Nordland fylkeskommune og Fiskeridirektoratet råder til at en unngår å etablere oppdrettsanlegg i slike områder. Til tross for dette legger enkelte kommuner heller til rette for oppdrett enn å lytte til fiskerne og forvaltningen. Konfliktene om arealene tilspisses og Havbruksfondet må ta del av skylden for at enkelte kommuner prioriterer oppdrett når det står mellom oppdrett eller fiskeri, mener årsmøtet i fylkesfiskarlaget.

Laget peker på at det er store kunnskapshull knyttet til hvordan oppdrett påvirker gytingen, og fiskere har i lengre tid erfart at gytetorsken ikke kommer inn til sine tradisjonelle gyteområder når lakseoppdrettsanlegg blir etablert der. Kyst- og fjordfisket er også svært viktig for kystsamfunnene, og Havforskningsinstituttet har derfor satt i gang et forskningsprosjekt som skal studere hvordan oppdrett påvirker torskebestandene. Inntil det foreligger mer kunnskap om effektene av oppdrett på torskebestandene forventer årsmøtet at føre-var-prinsippet legges til grunn når etablering av lakseoppdrett i nye områder vurderes.

Oppdrettsfrie gyteområder Fiskarlaget krever at ved tildeling av nye oppdrettslokaliteter skal disse ikke under noen omstendighet tillates lagt i viktige gyteområder for torsk, sei og hyse.

Årsmøtet peker på at kysttorskbestanden er minkende og sårbar. Gjenoppbyggingsplanen for kysttorsk har vært operativ i 8 år og den har ikke hatt ønsket effekt. Årsmøtet anser det som særlig viktig at gyteområdene for torsk vernes for oppdrett inntil vi har mer og sikker kunnskap om påvirkningen oppdrett har på gytesuksess, utbredelse og bestandsstørrelse.