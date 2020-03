Krise med stor "K" i hvitfiskmarkedene

Bildet av en korona-krise som slår negativt ut for alt annet enn hvitfisk, har definitivt snudd.

- Ja, det kan du bare glemme, det er et helt feil bilde av det som nå skjer, sier salgsdirektør for ferskfisk i Nordic Group, Tone Karstensen.

Hun er lettere provosert av nyhetsvinklinger som handler om at koronakonsekvensene ikke gjelder hvitfisk, eller sågar at det som skjer faktisk kan være positivt for hvitfiskbransjen og at pris på blant annet torsk må opp på grunn av valutasituasjonen.

Krise med stor "K"

- Situasjonen er den motsatte. Det som har skjedd de siste dagene er at vi er i ferd med å miste leveransene av fersk fisk til hele foodservice-markedet, inkludert storhusholdning. Alt er avlyst, ingen spiser på restaurant, det offentlige rom stenges rett og slett ned i mange av de europeiske markedene våre. Butikkene selger fremdeles fisk, men det er ikke det første kundene kjøper, sier hun.

I tillegg til dette stenger også industrikundene i Danmark og Østeuropa ned.

- Noen av dem går fortsatt for fortsatt for halv maskin, men andre har stengt ned og permittert sine ansatte.

Spres sørover

Karstensen sier de har sett situasjonen utvikle seg gjennom hele den siste uka.

- På hvitfisk startet det i forrige uke med usikkerhet, og så kom det for fullt nå på mandag. Og det ble verre og verre dag for dag, inntil det smalt skikkelig på tirsdag. Dette startet nord i Europa og har spredt seg lenger og lenger sør inntil vi nå ser at også eksporten til Spania rammes. Vi har varslet alle vi handler inn fra om at vi må ha en veldig tett dialog for at vi ikke overstrømmer markedene med fisk som det ikke finnes kjøpere for.

Hun er bekymret for hva dette får å si både på kort og lang sikt.

- Det rammer ferskfisken først, og når produsentene da heller velger salting, henging og frysing – hva skjer på lengre sikt? Dette er kjempealvorlig.

Bare begynnelsen

Eksportselger i Norfra, Jan Arne Kvalsvik ser samme tendens.

- Det begynte å bli tregere for ei uke siden, og så gikk hjulet bare saktere og saktere. Vi merket det først på dyre produkter til restauranter som kveite, breiflabb og slike fiskeslag. Deretter merket vi det på torsken, og vi har nå supermarkeder som reduserer sine bestillinger for mandag neste uke.

- Vi er litt heldige med at det er dårlig vær, så det får ikke så mye å si for aktiviteten. Men vi merker at det ikke er som i fjor, for å si det sånn. Vi ser at konsekvensene vokser etter hvert som de ulike landene går i «lockdown» og dette er bare begynnelsen. Det kan ganske raskt bli verre, sier Kvalsvik.

Stopper opp

Direktør i Norfra, Steinar Eliassen anslår at aktiviteten så langt i mars er 50 prosent under fjoråret.

- Det er ei kraftig nedbremsing. De som handler frossen fisk melder det samme; både at det ikke bestilles fisk, og at transporten av frossenfisk rammes ved at det er vanskelig å få tak i kjølekontainere. Det stopper opp i systemet, og man får ikke tak i ledige kontainere.