Kritisk til Hjeltnes-kvota

Fiskarlaget Nord er kritisk til den nye distriktskvoteordninga. Mener etableringa til Arne Hjeltnes i Mehamn viser at dette slett ikke er noe næringssvakt område.

Foto: Øystein Ingilæ

- Det fremstår selvmotsigende at det foreslås å ta i bruk ordningen i et område der det vises til at det er flere anlegg og også nyetablering. Satsing og økt konkurranse om råstoffet i et distrikt fremstår som et sunnhetstegn og synes ikke å være det utgangspunkt som kan begrunne innføring av distriktskvoteordning. Vi kan ikke se at det er fremført annen relevant argumentasjon som kan begrunne innføring av distriktskvoteordning i det aktuelle området, heter det i lagets høringsuttalelse.

Fiskarlaget Nord tror at det vil kunne bli langt flere «næringssvake distrikt» i framtida, som en konsekvens av en mindre fiskeflåte med større samling av rettigheter.

- Vi stiller spørsmål ved hvilken utvikling vi vil se dersom denne type utfordringer skal møtes med distriktskvoteordninger.

- Terskelen for innføring av distriktskvoteordning bør være høy.