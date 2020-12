- Kritisk til helheten

Regjeringen har nå fastsatt ordningen med CO2-kompensasjon for fiskeflåten. Fiskarlaget mener nedtrapping og avvikling av kompensasjonsordningen er et brudd med det vi som næring var forespeilet.

Fiskeflåten hadde frem til 2020 redusert sats for CO2-avgiften. Fra 1. januar i år ble det innført full CO2-avgift for fiskeflåten, med en kompensasjonsordning.

I en pressemelding fra fiskeri- og sjømatministeren vises det til at utbetalingene i kompensasjonsordningen kan komme i løpet av våren 2021.

- Bryter forutsetninger

Norges Fiskarlag mener regjeringens forslag om nedtrapping og avvikling av kompensasjonsordningen for CO2-avgiften i fiskeflåten er et brudd med det næringa var forespeilet. Laget viser til innstillingen fra et partssammensatt utvalg, oppnevnt av regjeringen, og rapporten «Klimatiltak og virkemiddel i fiskeflåten» som ble avgitt i 2019.

- Norges Fiskarlaget mener slike kompenserende tiltak er nødvendig å videreføre, blant annet med forankring i det nevnte utvalget. I sin rapport la utvalget frem en kostnadsanalyse som viste til at en full CO2-avgift vil motvirke fiskeripolitiske mål som utnyttelse av våre marine arter, utjevning av landinger gjennom året, og fokus på fangstkvalitet. Både denne utredningen og rapport fra NOFIMA fra 2009, tyder på at en CO2-avgift alene, ikke er det beste virkemiddelet for å oppnå regjeringens mål om kutt i utslipp i flåten, skriver laget på egen hjemmeside.

Norges Fiskarlag har også vist til at kompenserende tiltak er nødvendig i forhold til hvilke tekniske og operasjonelle muligheter fiskeflåten har til å gjennomføre kortsiktige tiltak for å redusere CO2-utslippene.

Fiskeripolitiske rammebetingelser setter klare begrensninger på hva som kan gjøres av energieffektiviserende tiltak i fiskeflåten. Fiskarlaget vil også fortsette å vise til at dagens inndeling av fartøygrupper med en kompensasjon kun basert på førstehåndsverdi, i stedet for landet vekt, kan føre til våre marine ressurser ikke blir utnyttet på sikt. Stikk i strid med regjeringens målsetting i stortingsmelding nr. 32 (2018-2019) om et kvotesystem for økt verdiskaping om at flåten bør utnytte våre marine arter, også de som i dag nedprioriteres av flåten.

- Vi mener som nevnt at en evaluering av dagens ordning vil kunne avdekke blant annet slike effekter. Norges Fiskarlag vil derfor fortsatt arbeide for gehør for de forslagene vi har fremmet knyttet til denne saken.

- I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet 2021, der CO2-avgiften økes, ba Fiskarlaget om at også bevilgning til tilskudd til kompensasjon for CO2-avgiften for 2021 ble økt til 288 millioner kroner. I tillegg ba vi om at foreslått nedtrapping utsettes til det foreligger et bedre beslutningsgrunnlag – som en evaluering av ordningen. Et flertall i Stortinget støttet ikke Fiskarlagets forslag ved behandlingen av statsbudsjettet for 2021.

255 millioner

Fra og med 2020 er fiskeflåtens tidligere refusjonsordning for innbetalt CO2-avgift avviklet. Stortinget vedtok samtidig en kompensasjonsordning for fiskeflåten der kr 1,06 av innbetalt CO2-avgift på kr 1,45 pr liter skal refunderes til tre definerte fartøygrupper, som er definert som kystflåten, havflåten og kystrekeflåten.

Kompensasjonen til det enkelte fartøy bestemmes av fartøyets førstehåndsverdi av fangst som er fisket med avgiftsbelagt drivstoff i forhold til førstehåndsverdi i den aktuelle fartøygruppen.

Kompensasjonsbevilgningen i 2021 er på 255 millioner kroner, som er likt med bevilgningen for 2020. Regjeringen foreslår en videre nedtrapping av kompensasjonen med 51 millioner kroner årlig fra og med 2022, slik at ordningen ar avviklet i 2025.