Kritisk til oljeministeren

En samlet fiskerinæring stiller seg svært kritisk til forslagene fra oljeminister Terje Søviknes om å åpne en rekke nye felt fra Møre og nordover.

Foto: Dag Erlandsen

Søviknes vil utrede både Møreblokkene, Jan Mayen, Svaldbardsonen og Lofoten/Vesterålen/Senja. Til NRK sier han at han fremmer forslagene som sentralstyremedlem i Fremskrittspartiet og ikke som statsråd. Partiet har landsmøte i helga.

– Dette er et nytt signal om at de ønsker å «rushe på», både med nye konsekvensutredninger og ny aktivitet på norsk sokkel. Det er vi sterkt imot, sier fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen til statskanalen.

Han er spesielt bekymret for utredning av og eventuell aktivitet i Møreblokkene.

– Det er et helt elementært gytefelt for viktige fiskebestander, og et av områdene som er viktigst for oss å beskytte. Økende aktivitet vil også medføre økt seismisk aktivitet som er et problem både på grunn av den faktiske skremmeeffekten og fordi den kan føre til at fisken endrer vandringsmønster og begynner å gyte i områder som ikke gir like god kvalitet, sier han.

Daglig leder Audun Maråk i Fiskebåt tordner mot forslaget.

– Terje Søviknes må ha glemt at han er statsråd og skal administrere en avtale der viktige vekst- og gyteområde er vernet mot oljevirksomhet. Som statsråd kan han ikke ri to hester samtidig, sier han til NRK Møre og Romsdal.

– Vi har en statsråd som langt på vei ikke står inne for den avtalen han selv er en del av.