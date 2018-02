Kritiske til nye krill-konsesjoner

Greenpeace er kritiske til utdelingen av to nye krill-konsesjoner i Antarktis og viser til at bestandsestimatene for krill er gamle. Miljøvernsorganisasjonen frykter en økning av krill-fiske i sårbare områder som er foreslått vernet.

Sist gang man gjennomførte bestandsestimater for krill i Antarktis var i år 2000, men Norge har forpliktet seg til å gjennomføre et nytt bestandsestimat av den antarktiske krillen i 2019. Greenpeace mener Norge bryter prinsippet for ansvarlig forvaltning ved å dele ut nyekonsesjoner før det nye bestandsestimatet er gjennomført.

- For liten kunnskap

- Det er uholdbart at Norge deler ut nye krill-konsesjoner på usikkert grunnlag. Bestandsestimatene er gamle, og man har lite kunnskap om hvordan klimaendringene som påvirker Antarktis raskt vil slå ut for krill-bestanden. Generelt mener vi at det ikke burde deles ut nye konsesjoner, og i alle fall ikke før ny og forbedret kunnskap er på plass, sier Halvard Haga Raavand, havrådgiver i Greenpeace Norge.

Halvard Haga Raavand

Allerede nå ser man at den eksisterende fiskeflåten i Antarktis fisker opp krill-kvotene i vest for den Antarktiske halvøy, et område med høy krill-tetthet. Dette har medført at området flere ganger har blitt stengt for fiske før sesongen er over de siste årene. Ved å øke antallet konsesjoner peker Greenpeace på at fiskepresset i dette området, som er foreslått vernet, vil øke. Et økt fiskepress vil bety at krill-flåten i økende grad konkurrerer med pingviner, bardehvaler og seler om krillen.

Ber om respekt

- Norske og utenlandske fartøy fisker allerede i områder som er foreslått vernet. Vi har bedt Aker Biomarine og andre selskaper som driver med krill-fiske om å respektere de foreslåtte verneområdene og stoppe fisket her. Ved å øke antallet konsesjoner frykter vi at Norge bidrar til det motsatt - mer fiske i sårbare områder som trenger vern, fortsetter Raavand.

Om det planlagte forskningstoktet som er planlagt neste år for å estimere krillbestanden skulle vise at det står dårligere til med krillen enn forventet ber Greenpeace om at Fiskeriminister Per Sandberg trekker tilbake de ny-utdelte konsesjonen.

- Når Norge nå har tatt det uansvarlige skrittet og delt ut nye konsesjoner på et svakt faktagrunnlag forventer vi at Norge snur og trekker tilbake krill-konsesjonene om det skulle vise seg at det står dårligere til med krill-bestanden enn forventet, avslutter Raavand