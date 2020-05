Kvalitetsfisker kåres i oktober

Hvem fortjener hedersprisen «Årets kvalitetsfisker» i 2020? Nå har du mulighet til å komme med forslag på nominerte.

Prisen deles ut for 17. gang, men på en litt annen tid av året enn tidligere. Situasjonen med coronaviruset fører til at Råfisklagets årsmøte i mai blir avholdt digitalt, og årets prisutdeling er derfor utsatt til høsten. Det innebærer at du har utvidet frist til å komme med forslag til kandidater, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Prisen deles ut til én eller flere fiskere, eller hele mannskap, på fartøy som utøver sitt fiskeri med gode kvalitetsholdninger. Det er ingen restriksjoner i forhold til båttype, redskapstype eller fiskerier, men nominasjonen må ha bakgrunn i fangst levert i Norges Råfisklags område, fra Finnmark til Nordmøre. Nå ønsker fiskesalgslaget hjelp til å finne årets kandidater.

Foreslå din kandidat her: https://bit.ly/2Sy2IiC

- Vi ser etter kandidater med gode holdninger til kvalitet, som røkter fiskeredskapen hyppig (etter kort fisketid i havet) og avpasser fangsten i forhold til båtens kapasitet. Det betyr blant annet å levere den beste fisken eller skalldyrene uansett om det er gode eller dårlige tider. Vi er også opptatt av at «Årets kvalitetsfisker» skal være et godt forbilde for andre, sier Guldbrandsen.

Den siste tida har mye vært snudd på hodet for mange av oss, men fiskerinæringa har holdt hjulene i gang og levert mat til folket. Vi har igjen fått sett hvor viktig fiskeriene er, for matsikkerheten, for landet, og for lokalsamfunn langs Norges kyst.

- Vi er veldig glade for å kunne fortsette tradisjonen med å hedre en fisker som har gjort en ekstra innsats for å levere prima villfanget sjømat, sier Råfisklagets nye markedssjef Synne Guldbrandsen.

Kåringen foregår slik:

**Råfisklagets fagjury år igjennom forslagene og sjekker referanser hos fiskekjøpere og kvalitetskontrollører.

**I oktober kåres “Årets kvalitetsfisker” på en helt spesiell måte!

Råfisklagets markedssjef mener det er viktig å fortsatt være bevisst på kvalitetsarbeid. Selv om norsk villfisk som fangstes i hovedsak har god kvalitet, viser Råfisklagets egne kontroller at det er rom for forbedring.

- Vi i Råfisklaget jobber kontinuerlig med økt fokus på kvalitet alle ledd i verdikjeden. Det ligger et stort potensial for økt verdiskapning i næringen og da er innovasjon avgjørende for å bevare den fantastiske kvaliteten fisken har når den svømmer fritt i havet. Vi har faste kvoter på de fleste fiskearter og økt verdiskapning kommer dermed gjennom økt pris for fisken i markedene, sier hun.

I påmeldingsskjemaet har Råfisklaget lagt inn de viktigste tiltakene en fisker selv kan gjøre for å oppfylle kvalitetskravene. Guldbrandsen kommer med en klar oppfordring dersom man tenker å nominere noen:

- Snakk med den du har ønsker å nominere og spør hvilke rutiner fiskeren har. I tillegg til å få en hyggelig og informativ samtale om fag, får du med viktig informasjon til en fullverdig og god nominasjon.

Kvalitetsfiskeren

Norges Råfisklag deler ut prisen Årets kvalitetsfisker til en fisker som: