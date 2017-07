Kvalsund satser på ungdommen

I etterkant av at fiskebruket ble reåpnet, følger fiskerne og kommunen opp løftet med å etablere prosjekt for ungdomsfiske.

Videoen er laget av Hans Vegard Fjellstad

Da Kvalsund kommune og fiskerigruppa Sami Njarga AS i fjor gikk sammen om å blåse liv i bygdas nedlagte fiskemottak, var rekruttering til næringa et av de viktige avtalepunktene. Og i år gjennomføres prosjektet med to båter; en for garnfiske og en for krabbefiske.

De fire guttene og jentene som deltar i fisket ble rekruttert via oppslagstavla på ungdomsklubbene i Hammerfest og Kvalsund. To av dem er allerede på full fart inn i fiskerinæringa, mens de andre har fått seg en god smak på hva fiskerlivet har å by på.

- De har fått tjene gode penger, med lotter oppunder 20.000 kroner på den beste båten. De veksler mellom krabbebåt eine uka og garnbåt den neste. Under uka på garnbåten ror de fra Ingøy, med overnatting på egne rom der ute. Så dette har vært litt av et eventyr for dem, sier næringsssjefen.

Alle deltakerne er garantert minst to uker hver, men de ivrigste får anledning til å være med også i siste perioden, de to siste ukene før skolestart i august, forteller næringssjef i Kvalsund, Truls Olufsen Mehus.

Les mer i denne ukes papirutgave av Kyst og Fjord