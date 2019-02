Kvantumet ned, men verdiskapninga den samme

Kun 2,5 mill. i forskjell fra i fjor.

Av Inge Bjørn Hansen

Råfisklagets omsetningstall for 2019 matcher nesten nøyaktig med tallet fra i 2018 på samme tid. Det skiller kun litt over to millioner kroner av totalverdi på over 2,6 milliarder kroner.

Det ligger imidlertid mer i disse tallene enn ren verdi. Charles A. Aas, adm. dir. for omsetning i Råfisklaget, forteller at selv om tallen er like, så er det en viss forskjell på kvantumet.

– Det er rett at verdien er merkelig lik de to siste årene. Det er likevel en vesentlig forskjell. Kvantumet er langt fra det samme. Det har gått ned med 20% for torsk. Det er prisøkningen på 20% på denne arten som gjør at vi havner på noenlunde lik omsetning, forteller Aas.

Direktøren sier videre at det i år har vært en markant økning på landingen av fangst fra russiske trålere.

– Blant de norske fiskerne er det en nedgang fra i fjor. Men, for Staten Norge er det nesten helt like tall for omsetningsverdi, sier han.