Kveita suspendert igjen

Bare seks uker etter kveita ble tatt inn igjen i minsteprissystemet, er den suspendert på ny. Den nye situasjonen trer i kraft fra i morgen.

- Som følge av sterkt reduserte priser i ferskmarkedet for kveite, er Norges Råfisklag og kjøperorganisasjonene enige om å suspendere minsteprisene for kveite, gjeldende for omsetning fra og med 30. april 2021 og inntil videre, heter det i en melding fra Norges Råfisklag.

Kveita ble som kjent suspendert fra Råfisklagets minsteprissystem 5. februar etter henvendelse fra kjøpernes organisasjoner som følge av vanskelig ferskfiskmarked.