Det gjøres følgende endringer med virkning fra og med fredag 19. juni 2020: - For små ringnotfartøy (SUK) oppheves delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen. - For lukket kystgruppe oppheves delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen. - For fartøy med ringnottillatelse økes delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten fra 1,15 til 1,68.