Kvoteflukten fortsetter

For ett år siden ble det tillatt å selge fiskekvoter ut av Finnmark. Siden da har det blitt 37 færre fiskekvoter i fylket.

Foto: Øystein Ingilæ

– Når året er omme så må man vurdere å iverksette tiltak hvis dette fortsetter. Vi ønsker ikke at Finnmark skal få færre kvoter og mindre fisk til land, sier leder Ingalill Olsen i Finnmark Arbeiderparti til NRK.

Ap støttet regelendringen for et år siden, men innrømmer nå at man må se på saken på ny.

Ingalill Olsen sier at det nå er nødvendig med en grundig gjennomgang av hele kvotesystemet.

– Jeg tenker at det er nødvendig å gå skikkelig gjennom det her. Det er helt åpenbart. Det her er med å forsterke det. Derfor er det veldig pussig det Sandberg nå har gjort fra 1. juli ved å tillate oppkjøp mellom grupper. Da forrykket han det ytterligere.

– Bør kvotene i større grad knyttes til områder eller steder?

– Ja, jeg tenker at det hadde vært det ideelle.

Tall som statskanalen har til disposisjon, viser at det ble solgt ut 46 kvoter og kjøpt inn ni kvoter i perioden. Det utgjør 2000 tonn torsk.

Statssekretær Ronny Berg (FrP) tror det vil jevne seg ut.

– Jeg ser heller aldri noen som tar til ordet at det er negativt når man selger kvoter til Finnmark. Det er tross alt ni kvoter som er gått til Finnmark, da er det aldri noen i avisa for å gi kritikk for at det kommer. Når det går motsatt vei kommer kritikken internt Og det her tror jeg og er overbevist om vil jevne seg ut, sier han til NRK.