Kvoteforslag om bruk av plast i fisket og marint søppel

Dette er de 26 forslagene fra mindretallet i næringskomiteen som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Det bemerkes på Stortingets nettsider at dette er en midlertidig versjon av forslag. Det åpner for at det kan komme flere forslag innen behandlingen på Stortinget førstkommende torsdag.

De påfølgende forslagene er fremmet av alle tre partiene:

Forslag 1

Meld. St. 32 (2018–2019) sendes tilbake til regjeringen.

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen utrede ulike økonomiske virkemidler som vil bidra til økt landing og bearbeiding av fiskeressursene i Norge.

Forslag 3

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om ny gruppeinndeling med utgangspunkt i faktisk lengde fra skjæringsdato, og komme tilbake til Stortinget med mer detaljerte bestemmelser hvor maksimalt volum pr flåtegruppe også inngår.

Forslag 4

Stortinget ber regjeringen videreføre ordningen med at kystfiskekvoten avsettes særskilt i henhold til dagens praksis, slik at den ikke inngår i åpen gruppe.

Forslag 5

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om eierskapsbegrensninger i kystfiskeflåten.

Forslag 6

Stortinget ber regjeringen legge frem en sak for Stortinget med tiltak for å begrense at fisk føres ut av landet for bearbeiding, for eksempel i form av kvotetrekk.

Forslag 7

Meld. St. 32. (2018–2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping m.v. sendes tilbake til næringskomiteen, som legger frem en ny innstilling etter at Riksrevisjonens rapport Dokument 3:6 (2019–2020) er behandlet i Stortinget.

Forslag 8

Stortinget ber om regjeringen om å legge frem en stortingsmelding om kvotepolitikken som tar hensyn til Riksrevisjonens rapport og Stortingets behandling av denne.

Forslag 9

Stortinget ber regjeringen ikke basere en ny stortingsmelding om kvotepolitikken på statlig kvotebank.

Forslag 10

Stortinget ber regjeringen basere en ny stortingsmelding om kvotepolitikken på opprinnelig varighet av strukturkvoteordninger.

Forslag 11

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag som sørger for at eierskapet til fartøy med kvoter spres på flere hender.

Forslag 12

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag som sørger for at fartøy med kvoter i vesentlig større grad eies av registrerte fiskere.

Forslag 13

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag som sørger for at koblingen mellom fartøy og kvote styrkes.

Forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet:

Forslag 14

Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om tiltak for å hindre at plast havner i havet ved utøvelse av fiske og annen maritim aktivitet.

Forslag 15

Stortinget ber regjeringen videreføre samfiskeordningen, men stille krav om levering lokalt.

Forslag 16

Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt det under samfiskeordningen kan stilles krav til fiske etter andre arter enn torsk.

Forslag

Stortinget ber regjeringen videreføre ordningen med at kystfiskekvoten avsettes særskilt i henhold til dagens praksis, slik at den ikke inngår i åpen gruppe.

Forslag 17

Stortinget ber regjeringen foreta en evaluering av hvordan endringene i pliktsystemet har påvirket ordningen i 2022, og fremme sak for Stortinget på egnet måte.

Forslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 18

Stortinget ber regjeringen utrede og foreslå tiltak som reduserer bruken av plast og tiltak som erstatter plast i fiskeredskap.

Forslag 19

Stortinget ber regjeringen utrede og foreslå incentiver i fiskeriene for å ta i bruk fiskeredskap som ikke bidrar til marin forsøpling.

Forslag fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 20

Stortinget ber regjeringen utrede en ordning hvor dagens system med kjøp og salg av fartøy med kvoter erstattes med et konsesjonssystem hvor nærhet til ressurs og kompetanse avgjør tilgang på rettigheter. Utredningen skal videre inneholde en overgangsløsning slik at de som har investert i dagens system ikke lider uakseptable tap.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 21

Stortinget ber regjeringen sørge for avkortning ved strukturering på 50 pst., og komme tilbake til Stortinget med forslag til innretning hvor avkortning i kystgruppene går til rekrutteringskvoter som ikke er omsettelige, mens det i øvrige grupper går tilbake til gruppen.

Forslag 22

Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om en gradvis avvikling av pliktordningen for torsketrålerne, med unntak av aktivitetsplikten. Avviklingen skal skje gradvis i tråd med juridisk betenkning fra pliktkommisjonen eller raskere. Avvikling skal resultere i en overføring av kvantum til den delen av kystflåten som leverer råstoff til industri, hvor det skal vurderes krav til fangstmønster som er sesongmessig identisk med dagens torsketrålflåte ved tildeling.

Forslag 23

Stortinget ber regjeringen sørge for å gjeninnføre 28-metersgrensen i kystfiskeflåten.

Forslag 24

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om avgift på fryst fisk som føres ut av Norge til videreforedling i andre land. Inntektene fra ordningen bør gå til kvalitetsfremmende tiltak, for eksempel i fiskesalgslagene.

Forslag 25

Stortinget ber regjeringen sørge for å innføre strukturstans frem til nytt regelverk er på plass på områder som er påpekt av Riksrevisjonen.

Forslag 26

Stortinget ber regjeringen igangsette en ekstern evaluering med utgangspunkt i konklusjonene til Riksrevisjonen.