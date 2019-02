Kvotejusteringene er klare

Fiskeridirektoratet har nå justert fartøykvotene for 2019 i tråd med kvotefleksibilitetsordningen for torsk, hyse og sei nord for 62°N.

Foto: Øystein Ingilæ

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å refordele ufordelte kvanta av tredjelandskvoter for torsk og hyse. 5 259 tonn torsk og 1 609 tonn hyse er tilbakeført til norske totalkvoter. Nye kvoter fremgår av ny forskrift.

Ordningen med kvotefleksibilitet ble innført i fisket etter torsk og hyse nord for 62°N i 2015, og for sei nord for 62°N i 2016. Fiskeridirektoratet mener fangststatistikken for 2018 nå er komplett nok til å foreta overføringer av kvoter mellom 2018 og 2019. Dermed ser de justerte totalkvotene for henholdsvis torsk, hyse og sei i 2019 slik ut:

Torsk: 316 320 tonn

Hyse: 96 212 tonn

Sei: 131 865 tonn

Kvotene på torsk ble godt utnyttet i 2018, og 17 636 tonn går til fratrekk fra norsk totalkvote for 2019. Totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør da 316 320 tonn torsk i 2019.

Totalkvoten av hyse ble ikke fullt utnyttet i 2018. Ved årsskiftet gjenstod 18 512 tonn hyse, og i tråd med regelverket innebærer dette at 8 989 tonn ikke kan overføres til 2019, mens 9 523 tonn blir overført til årets totalkvote. Totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør da 96 212 tonn hyse i 2019.

Kvotene på sei ble godt utnyttet i 2018, og 2 135 tonn går til fratrekk fra norsk totalkvote for 2019. Totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør da 131 865 tonn sei i 2019.

I fisket etter torsk vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

Tabell 1: Forskriftskvoter og justerte kvoter torsk i 2019

Fartøygrupper Forskrifts-kvoter 2019 Over-føringer på gruppenivå Over-føringer på totalkvote-nivå Justerte kvoter 2019 Trål totalt 98 984 713 -1 418 98 279 Gruppekvote torsketrål 98 234 653 -1 418 97 469 Gruppekvote seitrål 750 60 810 Konvensjonelle fartøygrupper totalt 221 179 -14 051 -2 880 204 248 Lukket gruppe: 166 655 -4 963 -2 237 159 455 Fartøy under 11 meter hjemmelslengde 42 498 -948 -619 40 931 Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde 42 191 -2 183 -594 39 414 Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde 40 130 758 -614 40 274 Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde 26 836 -704 -410 25 722 Ferskfiskordning lukket gruppe 15 000 -1 886 13 114 Konvensjonelle havfiskefartøy: 26 088 -378 -369 25 341 Åpen gruppe: 28 436 -8 710 -274 19 452 Fartøy åpen gruppe 26 596 -8 710 -274 17 612 Ferskfiskordning åpen gruppe 1 840 1 840 Bonus levende lagring 3 000 3 000 Forskning og undervisning 793 793 Rekreasjons- og ungdomsfiske 7 000 7 000 Kystfiskekvoten 3 000 3 000 Totalt 333 956 -13 338 -4 298 316 320

I fisket etter hyse vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

Tabell 2: Forskriftskvoter og justerte kvoter hyse i 2019

Fartøygrupper Forskrifts-kvoter 2019 Overføringer på gruppenivå Overføringer på totalkvotenivå Justerte kvoter 2019 Trål totalt 34 056 -1 554 2 680 35 182 Gruppekvote torsketrål 33 306 -1 629 2 680 34 357 Gruppekvote seitrål 750 75 825 Konvensjonelle 52 020 4 024 4 373 60 417 Lukket gruppe: 40 422 4 715 3 236 48 373 Fartøy under 11 meter hjemmelslengde 11 464 1 346 913 13 723 Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde 11 232 1 279 841 13 352 Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde 11 417 1 346 955 13 718 Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde 6 309 744 527 7 580 Konvensjonelle havfiskefartøy 10 414 -1 110 787 10 091 Åpen gruppe 1 184 419 350 1 953 Forskning og undervisning 313 313 Rekreasjons- og ungdomsfiske 300 300 Totalt 86 689 2 470 7 053 96 212

I fisket etter sei vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

Tabell 3: Forskriftskvoter og justerte kvoter sei i 2019 Fartøygrupper Forskrifts-kvote 2019 Overføringer på gruppenivå Overføringer på totalkvotenivå Justerte kvoter 2019 Trål 49 144 -4 733 831 45 242 Torsketrålere 39 515 -4 659 665 35 521 Seitrålere 9 129 -74 166 9 221 Pelagiske trålere 500 500 Not 32 529 -1 450 561 31 640 Konvensjonelle 49 948 1 803 853 52 604 Lukket gruppe: 38 587 344 640 39 571 U 11 m hj.l. 10 977 1 279 181 12 437 11 - 14,99 m hj.l. 10 663 1 066 166 11 895 15 - 20,99 m hj.l. 9 605 -1 134 166 8 637 21 m og over 7 342 -867 127 6 602 Åpen gruppe 5 922 817 119 6 858 Konvensjonelle havfiskefartøy 5 439 642 94 6 175 Forskning og undervisning 129 129 Agn 250 250 Rekreasjon og ungdomsfiske 2 000 2 000 Totalt 134 000 -4 380 2 245 131 865

De nye total- og gruppekvotene framgår ikke av reguleringsforskriften, men kvotene på fartøynivå endres i henhold til justerte gruppekvoter for 2019. For å gjøre det lettere for fiskerinæring og forvaltning å følge utviklingen i fisket, fremgår det av ukestatistikken hva som er de reelle total- og gruppekvotene (justerte kvoter).

Ved fastsettelse av kvoter på fartøynivå i gjeldende regulering ble det tatt høyde for usikkerhet rundt kvoteutnyttelse i 2018, og ingen fartøy får lavere kvoter som følge av forskriftsendringen.

Fartøy i åpen gruppe ble tildelt full kvote allerede ved årsskiftet.