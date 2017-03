Kvotekutt verre enn erstatning

Havfisk-direktør Webjørn Barstad opplever 20 prosent kvotekutt som et langt verre inngrep enn 100 millioner i engangskompensasjon.

Havfisk-eieren Lerøy sendte i dag ut børsmelding om at stortingsmeldingen om trålernes plikter kan påføre selskapet et betydelig tap.

«Regjeringen har i dag lagt frem et forslag som innebærer til dels vesentlige endringer i det regulatoriske rammeverket for fiskerinæringen. Dersom Stortinget vedtar de foreslåtte endringene vil det også påvirke driften i Lerøy Seafood Group ASA (Lerøy) sine datterselskaper Havfisk AS og Norway Seafoods Group AS.»

Direktør i Havfisk, Webjørn Barstad sier til Kyst og Fjord at selskapet nå først og fremst må studere forslaget grundig før de gir nærmere kommentarer. Men han kan allerede nå slå fast at de ikke er fornøyde med forslaget om å omfordele 20 prosent av trålernes råstoff.

- Vi mener at opprettholdelse av råstoffgrunnlaget er svært viktig for å kunne investere og tenke langsiktig i det som er en konkurranseutsatt og krevende industri både på sjø og land. Da Lerøy gikk inn her var det for å utvikle næringa på både sjø og land.

- Vil kutt i rederiets råstoffgrunnlag kunne føre til nedlegginger på land?

- Det vil jeg ikke si. Vi må se på hva som skjer dersom dette blir en realitet. Men løsningen som nå foreslås vil undergrave muligheten til å investere både på sjø og land, sier Barstad.

Han står fast ved det Havfisk har kommunisert gjennom høringene; at de foretrekker en ren økonomisk kompensasjonsmodell, slik Nergård har gjennomført for en del lokalsamfunn istedenfor at det skal omfordeles fisk.

- Vi håper nå at selskapet blir konsultert og hørt i Stortingets behandling av saken.