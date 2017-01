Kvotene på plass

Kvoteoversikten i lukket kystgruppe er på plass igjen, melder Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet har nå fått på plass 2017-kvotene for lukket kystgruppes fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N basert på de nye kvotestigene.

Korrekte kvotefaktorer og kvoter skal være tilgjengelig på Fiskeridirektoratets hjemmeside med virkning fra og med i morgen, lørdag 21. januar.

Aner du ikke hva dette dreier seg om? Da får du en kort forklaring her:

Fiskeridirektoratets merkeregister er lagt ut på nett, med kvoteoversikt for hvert enkelt fartøy. Systemet har vært under omlegging, og direktoratet tok for en periode kvoteoversikten ut av systemet i omleggingsperioden. Nå er omleggingsperioden over, og fra lørdag av finner du igjen de enkelte fartøyers kvoter i oversikten.

Fiskeridirektoratets merkeregister finner du her.