Kvoterådet for nordsjøsild er utsatt

ICES sitt kvoteråd for nordsjøsild for 2022, som skulle vært publisert 28. mai, kommer først i september. Det melder Havforskningsinstituttet.

- Under arbeidet med bestandsvurderinga oppdaga ekspertgruppa (HAWG) et problem, som medfører at ICES må utsette rådet på nordsjøsild til 30. september 2021. I løpet av sommeren vil det bli gjennomført en inter-benchmark på bestanden. I denne prosessen vil en bruke nye, oppdaterte estimat av naturlig dødelighet, melder instituttet.

- Dette innebærer at referansepunkt må sjekkes og kanskje revideres.