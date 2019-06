- Kvoterådet gir et godt grunnlag

Lederen for havfiskeflåtens organisasjon, Fiskebåt, ser ikke mørkt på neste års fiskeri til tross for forskernes anbefaling om fem prosent nedgang i torskekvota.

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) råder til en nedgang på fem prosent for torsk og en økning på 15 prosent for sei og 25 prosent økning for hyse, når de i dag la fram sitt kvoteråd for bestandene i Barentshavet.

- Kvoterådene gir et godt grunnlag for en positiv utvikling i hvitfisksektoren, sier administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk.

- Alt i alt gir rådet for norsk arktisk torsk grunnlag for å forvente en torskekvote på årets nivå når denne fastsettes av Norge og Russland senere i år, sier Audun Maråk.

Fiskebåt er likevel bekymret over flere tilfeller av mangelfull toktdekning av torsk og hyse de siste årene.

- Med kvoteøkning på sei og hyse vil vi trolig få en positiv verdiutvikling for sei og hyse. Norge og Russland må imidlertid sikre en bedre toktdekning for forskningen på hyse og torsk, slik at rådgivningen sikrer en bærekraftig forvaltning med størst mulig verdiskapning, sier Maråk.