Kvotestige oppdateres

Kvoteregisteret viser lavere kvoter enn reelle kvoter for fartøy i lukket kystgruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N. Prosentvis økning finner du her.

Bakgrunnen er at ny kvotestige er under oppdatering i kvoteregisteret, melder Fiskeridirektoratet.

I tabell 1 til 3 nedenfor framgår den prosentvise økningen av kvotefaktorene innenfor de ulike lengdegruppene i Finnmarksmodellen for torsk, hyse og sei.

Tabell 1: Gammel og gjeldende kvotestige torsk nord for 62°N, samt prosentvis økning Hjemmelslengde Gammel kvotestige Gjeldende kvotestige fra 01.01.2017 Prosentvis økning Under 7 meter 1,21 1,2274 1,44 % 7 - 7,9 1,43 1,4506 8 - 8,9 1,70 1,7244 9 - 9,9 2,08 2,1099 10 - 10,9 2,25 2,2823 11 - 11,9 3,06 3,1501 2,94 % 12 - 12,9 3,63 3,7369 13 - 13,9 4,40 4,5296 14 - 14,9 5,01 5,1575 15 - 15,9 5,92 6,3041 6,49 % 16 - 16,9 6,59 7,0175 17 - 17,9 7,27 7,7417 18 - 18,9 8,03 8,5510 19 - 19,9 8,71 9,2751 20 - 20,9 9,31 9,9140 21 - 21,9 8,91 9,6909 8,76 % 22 - 22,9 9,30 10,1151 23 - 23,9 9,67 10,5175 24 - 24,9 10,04 10,9199 25 - 25,9 10,34 11,2462 26 - 26,9 10,73 11,6704 27 - 27,9 11,02 11,9858 Tabell 2: Gammel og gjeldende kvotestige hyse nord for 62°N, samt prosentvis økning Hjemmelslengde Gammel kvotestige Gjeldende kvotestige fra 01.01.2017 Prosentvis økning Under 7 meter 1,12 1,2810 14,37 % 7 - 7,9 1,31 1,4983 8 - 8,9 1,56 1,7842 9 - 9,9 1,93 2,2074 10 - 10,9 2,06 2,3560 11 - 11,9 2,85 3,0622 7,45 % 12 - 12,9 3,38 3,6317 13 - 13,9 4,10 4,4053 14 - 14,9 4,67 5,0178 15 - 20,9 7,83 8,8415 12,92 % 21 - 27,9 7,83 8,5049 8,62 %

Tabell 3: Gammel og gjeldende kvotestige sei nord for 62°N samt prosentvis økning Hjemmelslengde Gammel kvotestige Gjeldende kvotestige fra 01.01.2017 Prosentvis økning under 7 meter 1,12 1,2893 15,11 % 7 - 7,9 1,31 1,5080 8 - 8,9 1,56 1,7958 9 - 9,9 1,93 2,2217 10 - 10,9 2,06 2,3714 11 - 11,9 2,82 3,0669 8,75 % 12 - 12,9 3,35 3,6433 13 -13,9 4,05 4,4046 14 -14,9 4,61 5,0136 15 - 15,9 5,65 6,3316 12,06 % 16 - 16,9 6,30 7,0600 17 -17,9 6,95 7,7884 18 - 18,9 7,67 8,5952 19 - 19,9 8,31 9,3124 20 - 20,9 8,89 9,9624 21 - 21,9 8,54 9,2244 8,01 % 22 - 22,9 8,90 9,6133 23 - 23,9 9,26 10,0021 24 - 24,9 9,62 10,391 25 - 25,9 9,90 10,6934 26 - 26,9 10,26 11,0823 27 - 27,9 10,55 11,3955

Fiskeridirektoratet har som mål å få på plass korrekte kvoter i kvoteregisteret så snart som mulig.

Korrekte kvoter framgår imidlertid av reguleringsforskriften.