Kyst og Fjord mener: Milliardrekorden

I fjor passerte verdiskapningen i fiskeri- og sjømatnæringen det magiske tallet på 100 milliarder kroner, viser en fersk rapport som Sintef har laget.

Etter en eventyrlig vekst på nesten 12 prosent årlig de tre siste årene, er milepælen nådd.

Vi skal glede oss stort over tallene, men samtidig er det viktig å ha i mente at man innenfor fiskeri-og sjømatnæringen alltid må operere med mange ukjente faktorer. Derfor er det på ingen måter sagt at vi vil se den samme utviklingen de neste årene.

I en næring der naturen spiller førstefiolin er det mye som kan gå galt. Det er bare å gløtte et par måneder tilbake, da milliardverdier forsvant ut i det blå da deler av Nordland og Troms fikk et innsig av giftige alger

I tillegg er det viktig å ha bak øret at mange av bidragsyterne som produserer råvarene vi henter opp av havet, sliter tungt. I Mehamn opplevde nyetablerte Finnmark Fisk et katastrofalt oppstartsår, mens Nord-Norges kanskje sterkeste merkevareprodusent, Lofotprodukter, tapte penger for hvert kilo de sendte ut på markedet. Det betyr at de har få ressurser til å videreutvikle seg, noe vi i verste fall kan få igjen i neste sving.

Selv om tallene fra Sintef kunne legge fram er hyggelig lesning, er det viktig at alle deler av næringen oppnår lønnsomhet. Dersom produsentenes marginer ikke bedres, risikerer vi å oppleve en stagnasjon i landindustrien. Det vil ingen være tjent med samtidig som målene om å øke foredlingsgraden forsvinner. Tidligere i år ble det lagt fram rapporter som viser at Norge har et ubenyttet potensiale på flere titalls milliarder i økt foredling. Men om ikke produsentene oppnår høyere marginer enn det vi ser i dag, vil det være en umulighet.