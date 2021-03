Kyst og Fjord øker med 22,8 prosent

Kyst og Fjord kommer ut av 2020 med en av landets sterkeste opplagsøkninger.

I dag ble tallene for avisenes opplag i 2020 lagt frem. Dette er tallene for hvor mange betalende abonnenter og løssalgslesere de ulike titlene har, og ikke en lesertallsmåling.

Landslaget for Lokalaviser, der Kyst og Fjord er medlem, slår i en pressemelding fast at korona-året har gitt en markert økning i interessen for lokale nyheter. Nesten 85 prosent av avisene i organisasjonen har økt opplaget fra 1. til 2. halvår i fjor.

- Det samlede opplaget fra de 110 avisene i Landslaget For Lokalaviser økte med 2,6 prosent det siste året. De nye opplagstallene bekrefter at lokalavisene betyr mye for folks informasjonsbehov, spesielt i så uvanlige tider som det har vært det siste året, sier generalsekretær i LLA, Tomas Bruvik.

Jubilerer med vekst

Kyst og Fjord kom ut av 2020 med et netto totalopplag nett og papir på 468 flere betalende lesere enn vi gikk inn i året med.

Redaktør Øystein Ingilæ er svært fornøyd med å se de offisielle tallene svart på hvitt, etter flere ukers egen visshet om at avisa plasserer seg i norgestoppen hva opplagsøkning angår. 22,8 prosent abonnementsøkning er tall som ellers er forbeholdt nye avisers første oppstartsår, så at dette skjer i avisas 10 driftsår, tar han som en fjær i hatten.

- Dette er svært gledelige tall, og jeg tilskriver æren for dette til staben, som har stått på og gjort en kjempejobb i året som har gått, sier Ingilæ.

Knallsterk økning

Kyst og Fjords netto opplag økte fra 2050 ved inngangen til 2020 til 2518 ved inngangen til 2021.

Halvårsveksten fra første til andre halvår i 2020 var 10 prosent, mens den var hele 22,8 prosent når hele året sammenlignes mot året før.

Det er en av de sterkeste opplagsøkningene i norsk presse i løpet av året som gikk.