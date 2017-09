Kystfiskarlaget i Oslo

Kystfiskarlaget etablerer kontor i Oslo. Fra 20. september deler de kontor med Fiskekjøpernes Forening.

Foto: Dag Erlandsen

Etableringen skjer i samarbeid med Natur og Ungdom. - Det nye samarbeidet i hovedstaden skal bidra til å styrke kunnskapen om verdien av kystfisket og levende kystsamfunn, skriver de tre i en felles pressemelding.

- Historisk

- Samarbeidet er historisk. Dette er første gang fangst- og mottakerleddet i Norge etablerer et slikt samarbeid. Tradisjonelt har disse hatt størst fokus på motstridende interesser. Nå ser vi oss best tjent med å stå sammen mot en fiskeripolitikk som gradvis svekker fiskeriavhengige kystsamfunn.

- Vi vil arbeide for å vise fram at det er samhandling mellom fangst- og mottakerledd og samfunnet rundt som tjener landet best. Dette i motsetning til dagens politikk, som gir kortsiktig profitt i fangstleddet uten at det tas noe samfunnsansvar videre i verdikjeden, sier leder i Fiskekjøpernes Forening Steinar Eliassen.

Kunnskapsleverandør

Målet med samarbeidet er å bli et tydelig kontaktpunkt for politikere og media og å være en kunnskapsleverandør i fiskeridebatten.

- Kystfisket er mest bærekraftig, både med hensyn til lønnsomhet og miljø og at den tradisjonelle fiskeflåten sikrer et fiske med lavest energiforbruk og det minste fotavtrykket. Kystfisket er også det som best er tilpasset fiskeriavhengige samfunn, sier leder i Kystfiskarlaget Arne Pedersen.

Ungdom inn i fiskeryrket

Natur og Ungdom er Norges største miljøvernorganisasjon for ungdom. Organisasjonen har lenge jobbet for å fremme miljøinteresser i fiskeripolitikk og for å gjøre det lettere for ungdom å komme inn i fiskeriyrket.

- Vi veldig glade for å kunne være med å tale kystens sak i hovedstaden. Fiskeridebatten er komplisert og vanskelig å forstå. Gjennom dette samarbeidet vil vi ta fiskeridebatten tilbake og sørge for at ungdommens interesser blir tatt på alvor, sier leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær.