Kystfiskarlaget med på vardebrenning

Det er LoVeSe som er saken for tiende gang.

9. mars fyrer Folkeaksjonen nok en gang opp vardene og inviterer til markeringer fra Lindesnes i sør til Kirkenes i nord for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Norges Kystfiskarlag er med og oppfordrer så mange som mulig å delta på arrangementet som finner sted flere steder i landet.

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har tradisjon for å brenne varder hvert år for å varsle om at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er trua. For tiende år på rad inviterer Folkeaksjonen og en rekke andre organisasjoner igjen til vardebrenning over det ganske land.

Denne gangen tenner vi varder for å sende et klart signal til Arbeiderpartiet om at det er på tide at de skrinlegger planene om oljeboring og går inn for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja!