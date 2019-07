Kystfiskarlaget om kvotemeldingen

Norges Kystfiskarlag grunngir forslag i forbindelse med framtidens kvotesystem. - Hjemfall av kystflåtens kvoteandeler er en forutsetning for forutsigbare rammebetingelser for kystflåten, samt vellykket avvikling av samfiskeordningen.

Arbeidsutvalget i Norges Kystfiskarlag har 1. juli gjort følgende vedtak i forbindelse med Meld.St. 32 «Et kvotesystem for økt verdiskaping»:

15 års forlengelse av strukturperiode må blankt avvises, da det strider med forutsetningene for Finnmarksmodellen og inngåtte strukturkvoteavtaler. Myndighetene må påse at tidsfristene for inngåtte strukturavtaler overholdes og tilrettelegge for ordninger som muliggjør tilbakefall innen rimelig tid. Med rimelig tid menes en tidshorisont på anslagsvis 3-5 år, ut i fra gjenstående tid av opprinnelig strukturavtale. Strukturkvoter hvor tidspunkt for hjemfall nærmer seg må ikke kunne omsettes videre i markedet, men gå tilbake til sin opprinnelige gruppe. Dette må gjøres før overgang fra hjemmelslengde til faktisk lengde inntrer i reguleringer og kvotesystem. Tilbakefall av strukturkvoter påvirker opptil halvparten av kvantumet til norske fiskeressurser, hovedsakelig hentet fra kystflåtens andel. Det sier seg selv at en nærmere avklaring rundt tidspunktet for tilbakefall vil være helt avgjørende å få klarlagt før detaljene i et nytt kvotesystem kan diskuteres, især rammebetingelsene for kystflåten under 28 meter. En ytterligere forlenging av strukturperioden vil forsinke overgangen til nytt kvotesystem og komplisere reguleringene tilsvarende.

Norges Kystfiskarlag er enig i at samfiskeordningen på sikt bør avvikles, men for at sjarkflåten skal ha tilstrekkelig driftsgrunnlag inntil hjemfall av kystflåtens kvoteandeler er et faktum, må det for å samfiske stilles vesentlige krav i henhold til sikkerhet (mannskapskrav, fartøyinstruks), samt krav om aktivitet (fiske på andre arter enn torsk). Disse er nærmere beskrevet under neste punkt.

Norges Kystfiskarlag ser for seg at en fiansieringsordning for gruppen under 11 meter må kunne innrettes på to måter:

1) I en overgangsperiode, inntil strukturkvoteandelene har falt tilbake til sine respektive grupper, må en midlertidig samfiskeordning tillates for de som har med seg mannskap. Det må dokumenteres minimum 2 fiskere om bord, og være en ordning kun for samfiskelag som samlet sett fyller et aktivitetskrav i andre fiskeri enn torskefisket. Dette vil ivareta sikkerhetsaspektet og stimulere til fiske på flere fiskeslag gjennom mest mulig helårig drift. For å delta i ordningen må det være krav til fartøyinstruks på samtlige fartøy, ellers må fartøy kondemneres og kvotegrunnlag avgis til gruppen under 11 meter (se neste punkt).

2) En kondemneringsordning som tar sikte på å ta ut eldre og uhensiktsmessige fartøy gjennom at fartøyeier får utbetalt kondemneringstilskudd med betingelse om at fartøy tas permanent ut av fiske og destrueres. Ordningen finansieres som et spleiselag mellom samtlige fartøygrupper og staten, da det er fartøygruppen over 11 meter som har nyttiggjort seg av strukturkvoteordninger og myndighetene har lagt til rette for en kontinuerlig uthuling av en samfiskeordning som hadde som intensjon å øke sikkerheten i sjarkflåten. I realiteten har mangelfulle sikkerhetskrav til denne flåtegruppen bidratt til en motsatt utvikling.

- Etablering av kvoteutveksling i form av inn- og utleiemarked for ubenyttede kvoteandeler vil være et steg i retning av å privatisere fellesressursene i havet og kan ikke aksepteres.

- Norges Kystfiskarlag må videre jobbe mot at kvoter flyttes permanent ved overgangen til faktisk lengde. Kvotene må tilbake til riktig lengdegruppe slik som hele tiden har vært meningen. Først etter at dette er gjort er implementering av nytt kvotesystem mulig.

- Samtlige flåtegrupper må bidra i finansiering av rekrutteringsordningene gjennom at kvantum til ordningene belastes totalkvoten, da dette er hele næringens ansvar.