Kystfiskarlaget vil diskutere pigghå

Målet er å få på plass en ny regulering av fisket.

Det melder Norges Kystfiskarlag i ei pressemelding.

– Norges Kystfiskarlag har bedt om et møte med Havforskningsinstituttet og forvaltning for å diskutere status for pigghå og gjeldende pigghåregulering, opplyser daglig leder Annsofie Kristiansen.

Bakgrunnen er gjeldende regulering, hvor forbudet og strenge bifangstbestemmelser for pigghå over lengre tid har umuliggjort et rasjonelt kystfiske etter andre arter langs store deler av kysten.

– Norges Kystfiskarlag vedtok på landsstyremøte i mai at det er behov for å opprette tettere dialog mellom fiskere og forskere for utveksling av kunnskap, med den målsetning om å få på plass en pigghåregulering som gjør det mulig for kystfiskere å drive andre fiskeri, avslutter hun.