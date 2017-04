Kystfiskekvote tar av

Nærmere 500 tonn torsk ble sist uke landet av de avsatte 3.000 i kystfiskekvoten.

Dermed ser det ut til at for første gang kan de 3.000 tonnene som er avsatt i kystfiskekvota, bli oppfisket.

Kystfiskekvota som er omstridt, gir i utgangspunktet 16 tonn per deltakende båt, men både i fjor og i år ble det gjort en refordeling på 10 tonn ekstra. Dette er fisk som kommer i tillegg til fartøyets garanterte kvote, og eventuelle andel av maksimalkvoteavsetningen.

I tidligere år har takten i fisket på denne kvota vært forholdsvis labert, slik at det avsatte kvantumet ikke har blitt tatt. Men med økende deltakelse i åpen gruppe generelt blir det trykk også mot kystfiskekvota. Ordningen fungerer slik at fiskere som er ferdige med sine tilmålte kvoter i åpen gruppe, deretter melder seg på i kystfiskeordninga og fortsetter fisket.

Det er derfor naturlig at stoppen i det ordinære maksimalkvotefisket før påske førte til at de som hadde muligheten til det, startet fisket på kystfiskekvota tidligere enn i fjor.

Ifølge Fiskeridirektoratets ukestatistikk per uke 15, er det til nå brukt 1.683 tonn av den totale avsetningen på 3.000 tonn. Til sammenligning var det i 2016 brukt bare 912 tonn til samme tid.

Året før var tallet 39.

- Vi fører ikke statistikk på dato slik at vi kan kjøre sammenligning til samme tid året før. Men i hele 2016 var det 262 deltakere, og i 2015 var tallet 120. Så det er ikke tvil om at vi har en økning i region nord. Mitt inntrykk er at det bare i liten grad er snakk om tilflytting av nye fiskere til disse områdene, men mest at det er folk som allerede er bosatt der som skifter yrke til fiske, sier Elisabeth Richardsen i Fiskeridirektoratets region nord.

Fra Nordland får Kyst og Fjord opplyst at det så langt i år er 6 fartøyer som har meldt seg på kystfiskeordninga. Det er like mange som i hele fjor.

Charles Aas i Råfisklaget mener den høye deltakelsen i åpen gruppe gjør at det er naturlig at man opplever et økt forbruk av kystfiskekvota. En oversikt Råfisklaget utarbeidet for Fiskeribladet i slutten av mars, forteller at det nå er 1562 fartøy som deltar i åpen gruppe – et tall som har økt med rundt 400 i løpet av de tre siste årene.

