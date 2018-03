Kystfiskekvoten står fast

Kvotetillegget på 16 tonn per fartøy i det samiske virkeområdet står fast. Kyst og Fjords artikkel om temaet i forrige uke inneholdt en vesentlig feil.

- Kystfiskekvoten på 3000 tonn er gitt som en avsetning. Normalt stopper vi ikke et slikt fiske, selv om kvantumet blir overskredet. Noen år kan man gå over, noen år under, og historisk har jo uttaket vært langt under 3000 tonn over flere år, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord. Som slår fast:

- Hvert fartøy som faller innenfor ordningen og som har meldt seg på, har en tilleggskvote på 16 tonn.

Tre ukers olympiade

Årsaken til at det kan oppstå forvirring rundt prinsippene, skriver seg fra fjorårets fiske. Også da fikk hvert fartøy 16 tonn ekstra, men i slutten av april kom det 10 tonn ekstra, slik at ekstrakvota per fartøy nå var på 26 tonn. De ti ekstratonnene fikk «bein å gå på», fisket gikk unna, og etter bare tre uker sa Fiskeridirektoratet stopp og gikk tilbake til de 16 tonnene igjen. Som varte året ut, og som ikke var underlagt noen olympiske prinsipper.

Departementet forvalter

Holmefjord bemerker samtidig at det ikke er formelt korrekt å si at Sametinget forvalter kystfiskekvoten, men Nærings- og fiskeridepartementet. Sametinget er imidlertid tettere på ordninga enn andre høringsinstanser, kan delta på egne møter vedrørende denne kvota og har følgelig stor påvirkning på hvordan dette kvantumet skal fordeles.