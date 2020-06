- Kystflåten er alfa omega for fersk fisk

- Kystflåten er alfa og omega for salg av fersk fisk både innenlands og på europeiske markeder.

Marine Sales-sjef Per Mjelva i Ålesund er krystallklar overfor Sjømatbedriftenes fagblad Norsk Sjømat, der han framholder viktigheten med å ha en oppegående kystflåte også i framtiden.

Han mener man aldri må glemme den betydning kystflåten har for ferskfiskeksporten når man snakker om kvoter og flåtestruktur.

Vil gi mer til kystfiskerne

Mjelva som er en kjent skikkelse i fiskerikretser og har bekledt mange tillitsverv i næringen, mener Kystflåten bør få en større andel av de samlede kvotene.

- Fiskekjøperne, både de som handler med fisk og forbrukerne som spiser den, er mer og mer opptatt av kvalitet. Da er kystflåten alfa og omega. Fisken skal i

kke bare se fin og fersk ut. Den må også være det for å oppnå gode priser til beste for både fangstleddet og de som omsetter fisk, framholder Mjelva.

Lønnsomme fartøy

Marine Sales sjefen er også opptatt av å få fram lønnsomheten og miljøavtrykket i kystbåtene.

– Det er kystflåten som gir fiskerne størst lønnsomhet i forhold til kvantum. Og det er også kystflåten som avsetter det minste klimaavtrykket med hensyn til forbruk av drivstoff pr kilo fisk. I en tid med stort fokus på klimautslipp, bør dette tale for større kvoter til den fartøygruppen som har lavest klimautslipp.

Mjelva mener det er alt for stor oppmerksomhet om store enheter. Han framholder at ferskfisknæringen er avhengig av dagfersk fisk og da er man helt prisgitt kystflåten.

- Ferskfisk til eksport er ikke noe vi kan hente fra trålerne.

- Mangler kunnskap

Han er for øvrig ikke spesielt imponert over den jobben som gjøres av myndighetene, men mener det et handikap for fiskerinæringen at så mye av rammevilkår og regler fastsettes av byråkrater som knapt har tatt i en fisk og aldri har arbeidet på et fiskefartøy eller i foredlingsleddet.

Han mener det derfor er viktig å ha sterke fiskeriorganisasjoner som blant annet Sjømatbedriftene representerer.

Mjelva er selv styremedlem i Sjømatbedriftene og har vært det så lenge organisasjonen har eksistert. Han var i en periode også organisasjonens styreleder.