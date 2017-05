- Kystflåten vil ha økt strukturtak

Dette uttaler fisker Svein Roger Karlsen, styremedlem i Fiskebåt. Næringen har i lengre tid jobbet for økt strukturtak for kystflåten over 11 meter.

Foto: Erik Jenssen

- Det er flere gode argumenter for å øke kvotetaket, sier Karlsen og viser til at en økning av kvotetaket er nødvendig for å styrke lønnsomheten. Økning av lønnsomheten er en forutsetning for å fornye flåten og derved sikre attraktive og helårlige arbeidsplasser både på sjø og land. En fornying av flåten vil videre gi betydelige miljøgevinster, samt at et fornuftig kvotetak vil motvirke kreative løsninger. Karlsen viser videre til Eidissen utvalgets uttalelse vedrørende at en heving av kvotetaket ikke er en sak for utvalget, men fortløpende må vurderes av myndighetene og næringsorganisasjonene.

Karlsen registrerer og er skuffet over at lederen i Fiskarlaget Nord, Roger Hansen, i Kyst og Fjord den 30. juni 2017 går ut og advarer mot at det åpnes for økt kvotetak i kystflåten over 11 meter. Videre at Hansen hevder at venstres Pål Farstad sitt forslag om å heve kvotetaket ikke har dekning i kystflåten.

Karlsen viser til Norges Fiskarlag sitt høringsbrev av 21. januar 2016 til Nærings- og Fiskeridepartementet. I høringsuttalelsen fremgår det klart at Fiskarlaget ønsker en heving av kvotetaket for fartøy over 11 meter i kystflåten, sitat:

«Norges Fiskarlag går inn for at kvotetakene for fartøy med hjemmelslengde over 11 (13 meter) økes til følgende kombinasjoner knyttet til torskesektoren – sildesektoren

· Kombinasjoner av kvotetak 4+4, 6+2, 5+3.

Foranstående betyr at det tilrås å åpne for å kunne bygge seg opp til seks ganger grunnkvoten dersom et fartøy ensidig har sitt driftsgrunnlag i enten torskesektoren eller sildesektoren.»

Karlsen minner om at det siterte vedtaket ble stadfestet på siste landstyremøte i mai 2017.

Det medfører derfor ikke riktighet, når Roger Hansen, hevder at forslaget om økning av kvotetak ikke har støtte i kystflåten.

Karlsen konstaterer at aktive fiskere i flåtegruppen over 11 meter ønsker Venstres initiativ velkommen og synes Fiskarlaget Nord v/Roger Hansen opptreden er uryddig organisasjonsmessig.