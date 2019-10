Kystkulturprisen til Inge Halstensen

Norges Fiskarlags Kystkulturpris ble onsdag kveld delt ut til veteranen Inge Halstensen.

- Inge Halstensen gjør en imponerende innsats for å sikre historien og ta vare på kystkulturen. Det sa Kjell Ingebrigtsen, Norges Fiskarlags leder da han delte ut Kystkulturprisen under landsmøtemiddagen onsdag kveld, melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Ingebrigtsen la vekt på at Inge Halstensen har hatt et omfattende engasjement for å ivareta historien på sitt hjemsted Bekkjarvik i Austevoll.

- Inge er fisker, fiskebåteier, historieforteller og fiskerinestor. Det er viktig å ta vare på historien, hvordan kan vi uten historien da ta de riktige beslutningene for å sikre en god fremtid.

Kjell Ingebrigtsen sa også at: «Årets prisvinner er en av veldig mange som gjør en imponerende innsats hver på sin kant for å sikre historien og ta vare på kystkulturen. Disse lokale ildsjelene trenger vi. Det viktige budskapet de gir oss gjennom å gi nye generasjoner et innblikk i den norske kystkulturen er uvurderlig.

Norsk fiskerinæring er jo mulighetenes næring, og har spilt en stor rolle i hvordan vi har utviklet landet vårt enten vi er i nord eller vi er i sør. Vi må ta vare på næringen i hele landet. Det har årets prisvinner gjort gjennom mange år.

Fra 1500 tallet har hjemplassen vært et viktig senter for handel, med gjestgiveri og kongelige privilegiebrev for slik service allerede fra 1730. Tidlig på 1900- tallet skapte et rikt sildefiske grunnlaget for industriaktiviteter, tønneproduksjon og bearbeiding av sild. Rundt 1960 forsvant silda for en periode, og markedet for sild og tønner forsvant. Det ble vanskelig for mange.

Livet rundt vågen på hjemplassen hans og historiene om en hverdag på havet som ikke alltid var like enkel tas vare på. Historiene bringes videre til oss og til neste generasjon. Det hele blir alltid rammet inn med levende kystkultur og med fiskerimuseum som et naturlig midtpunkt.»

Om prisen

Norges Fiskarlags Kystkulturpris ble opprettet i 1990 og gis til en person/institusjon som p å en aktiv måte har stimulert og fremmet forståelse for en levende kyst- og fiskerkultur i Norge. Prisen er delt ut 12 ganger tidligere.

Prisen gis som en gravert glassvase og en pengegave 10 000 kroner.

Prisen ble første gang utdelt på Norges Fiskarlags Landsmøte 1992 og følgende er tildelt prisen: