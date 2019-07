Kystvakta ryddet på Svalbard

Rekvedstrendene på Svalbard fanger også opp mye plast og søppel.

KV Nordkapp har i løpet av to dager plukket søppel og ryddet ca 3,5 km strand i Isbukta på Svalbard . Totalt ble det samlet inn hele 35- 40 kubikk søppel.

- Et viktig stykke arbeid på et lite tilgjengelig sted, og en flott mulighet til bevisstgjøring rundt problemet med søppel og plast i havet, skriver Kystvakta i en melding på Twitter.