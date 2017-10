Kystvakten overtar slepebåtene

Ansvaret for slepebåtberedskapen blir trolig overført til Kystvakten, og det kan utløse to nye kystvaktskip.

Nylig sendte Forsvaret et omfattende innspill til Forsvarsdepartementet. Nå skal saken diskuteres med Samferdselsdepartementet.

- Vi trenger to ekstra båter og må bygge opp fire komplette skift. Det får vi i hvert fall ikke på plass før tidligst 1. januar 2019, sier stabssjef Steve Olsen i Kystvakten, som dermed avkrefter at det vil komme endringer i neste års statsbudsjettet.

Budsjettet legges som kjent fram i dag.

Olsen bekrefter at saka har versert i Forsvaret en tid, det vil si i Kystvakten, Forsvarsstaben og Forsvarets Operative Hovedkvarter i Bodø, etter at sentrale politikere for to år siden tok til orde for en bedre utnyttelse av beredskapspengene.

I dag har Kystverket ansvar for den statlige slepebåtberedskapen, og bruker pengene på innleie av skip som for det meste ligger passive i beredskap innaskjærs. Kystvakten har i årevis argumentert for at det ville være bedre ressursbruk å gi Kystvakten ansvaret for denne jobben. Da vil beredskapen utføres av båter som også utfører andre oppgaver istedenfor å ligge passive og vente på jobb.

Statistikk viser også at det i praksis er fartøyer fra Kystvakten som på grunn av sin tilstedeværelse har utført de fleste slepeoppdragene de senere årene.

